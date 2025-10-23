Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

A FAZENDA 17

Jornalista da Globo trai marido em reality da Record e causa polêmica

Ela vive um romance com o ator Shia Phoenix

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/10/2025 - 16:58 h
Michelle Barros
Michelle Barros -

Participando de A Fazenda 17, Michelle Barros, ex-jornalista da Globo, movimentou as redes sociais após confirmar que está apaixonada por Shia Phoenix, ator que também está confinado no reality rural.

A declaração da jornalista gerou debates sobre fidelidade entre os internautas, já que ambos são comprometidos fora do programa.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Luciano Huck surge com roupa caríssima de crochê: "Ele pode pagar"
Atriz trans da Globo assume namoro com ex-participante de reality
Globo escolhe novela clássica para substituir A Viagem

Romance com Shia

Michelle Barros e Shia Phoenix estão vivendo um romance dentro do reality da Record. A jornalista chegou a confirmar, durante o confinamento, que está realmente apaixonada pelo ator.

O novo casal não esconde o envolvimento e vem alimentando uma narrativa romântica no programa. Em alguns registros, os dois aparecem abraçados, e Shia chega a ficar constrangido em certos momentos de intimidade.

Quem é Michelle Barros?

Natural de Maceió (AL), Michelle Barros construiu uma carreira sólida no jornalismo. Na TV Globo, atuou como repórter e apresentadora, destacando-se na cobertura de grandes eventos e programas. Posteriormente, trabalhou no SBT, onde apresentou o programa matinal Chega Mais.

Durante o confinamento, Michelle revelou que seu casamento atravessa uma fase difícil e que ela e o marido vivem atualmente “como irmãos”. A jornalista também é mãe de um filho adulto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Fazenda

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michelle Barros
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Michelle Barros
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Michelle Barros
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Michelle Barros
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x