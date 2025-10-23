Jornalista da Globo trai marido em reality da Record e causa polêmica

Michelle Barros - Foto: Reprodução| TV Globo

Participando de A Fazenda 17, Michelle Barros, ex-jornalista da Globo, movimentou as redes sociais após confirmar que está apaixonada por Shia Phoenix, ator que também está confinado no reality rural.

A declaração da jornalista gerou debates sobre fidelidade entre os internautas, já que ambos são comprometidos fora do programa.

Romance com Shia

Michelle Barros e Shia Phoenix estão vivendo um romance dentro do reality da Record. A jornalista chegou a confirmar, durante o confinamento, que está realmente apaixonada pelo ator.

O novo casal não esconde o envolvimento e vem alimentando uma narrativa romântica no programa. Em alguns registros, os dois aparecem abraçados, e Shia chega a ficar constrangido em certos momentos de intimidade.

Quem é Michelle Barros?

Natural de Maceió (AL), Michelle Barros construiu uma carreira sólida no jornalismo. Na TV Globo, atuou como repórter e apresentadora, destacando-se na cobertura de grandes eventos e programas. Posteriormente, trabalhou no SBT, onde apresentou o programa matinal Chega Mais.

Durante o confinamento, Michelle revelou que seu casamento atravessa uma fase difícil e que ela e o marido vivem atualmente “como irmãos”. A jornalista também é mãe de um filho adulto.