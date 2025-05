Leo Dias é acusado de assediar colega do SBT ao vivo; entenda

Leo Dias causou polêmica com atitude - Foto: Reprodução | SBT

A edição desta segunda-feira (5) do Fofocalizando, no SBT, terminou com uma forte repercussão negativa nas redes sociais após atitude de Leo Dias com a colega Cariúcha.

O jornalista foi acusado por internautas de assédio moral ao vivo, após pressionar a apresentadora sobre sua saúde mental e seu desejo de deixar o programa.

Tudo começou quando Leo Dias abordou Cariúcha ao vivo, questionando se ela de fato havia pedido para sair do Fofocalizando.

Em resposta, a funkeira confirmou que procurou ajuda: “A primeira pessoa para quem eu pedi ajuda foi o Ratinho. Cheguei no camarim dele e pedi pra sair do programa, queria ficar só no dele”.

Apesar da resposta, o jornalista continuou. “Você estava bem?”, perguntou. Ao ouvir que não, Leo ironizou: “Você estava em surto? Porque dia sim, dia não você tem surto”. Visivelmente desconfortável, Cariúcha respondeu: “Vocês sabem que eu faço tratamento psicológico. Eu tomo meus remédios para me acalmar”.

Mesmo assim, o jornalista não recuou. “Você chegar na direção de uma emissora e pedir pra sair tem que ser uma decisão muito bem pensada e trabalhada”, continuou.

A apresentadora Gaby Cabrini tentou intervir, afirmando que Cariúcha provavelmente teve seus motivos.

A funkeira ainda disse que conversou com sua psicóloga e pensou em sua família. Foi então que Leo disparou: “Então você desistiu quando se lembrou do pix?”, insinuando que a permanência dela se devia ao pagamento do salário.

Internautas detonam Leo Dias

As declarações do jornalista provocaram indignação nas redes sociais. No X (antigo Twitter), usuários acusaram Leo Dias de assédio moral contra a colega.

“Leo Dias fazendo assédio moral ao vivo com Cariúcha no Fofocalizando, o mesmo programa que ganhou o troféu de melhor programa diário. Parabéns a todos os envolvidos”, criticou um internauta.

“Se eu fosse a Cariúcha, processava o Leo Dias e o SBT por assédio moral. Expôs ela sem necessidade! Ridículo esse escroto”, escreveu outro. “Tudo bem ela pediu pra sair, mas o que Leo Dias está fazendo com ela é assédio moral. Tô horrorizado”, comentou um terceiro.