Mansão com 18 quartos: a casa luxuosa de apresentadora famosa

Mansão está localizada em Alphaville

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

15/12/2025 - 12:59 h
A apresentadora Daniela Albuquerque e o empresário Amilcare Dallevo, coproprietário da RedeTV!, são proprietários de uma das maiores residências de luxo do país, com quase 18 mil metros quadrados de área construída.

A mansão está localizada em Alphaville, na Região Metropolitana de São Paulo, área conhecida por concentrar imóveis de alto padrão e moradores famosos, como Rodrigo Faro, Luan Santana, Fábio Jr. e Simone Mendes. Ainda assim, nenhuma das propriedades da região se compara às dimensões da casa do casal.

O imóvel, concluído em 2014, conta com 18 quartos e 14 banheiros. Só a suíte principal ocupa cerca de 1.200 metros quadrados. A residência possui heliponto exclusivo e um hangar com capacidade para até quatro helicópteros.

Diversas piscinas distribuídas pelo terreno se integram a jardins inspirados nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Além disso, o complexo inclui uma sala de cinema com capacidade para 50 pessoas, quadras esportivas, salão de festas e uma garagem subterrânea que comporta aproximadamente 50 veículos. Um aquário de oito metros completa a área de lazer.

Com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída, a mansão supera, em tamanho, a tradicional mansão Safra, no bairro do Morumbi, na zona sul paulistana, que tem 11 mil metros quadrados. Atualmente, o imóvel está avaliado em cerca de R$ 1 bilhão.

Alphaville mansão televisão

