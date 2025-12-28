CLIMÃO!
Marcos Mion evita falar palavrão durante Caldeirão; veja vídeo
Caso aconteceu na exibição do programa da TV Globo
Durante a exibição do Caldeirão com Mion, neste último sábado,27, o apresentador Marcos Mion teve uma atitude que chamou a atenção dos telespectadores. No programa, ele se recusou a dizer o nome da nova música da convidada, Mari Fernandez.
A canção em questão é “Saudade do Carai”, mas o apresentador preferiu não pronunciar o palavrão. No palco, Mari repetiu o nome da música cerca de cinco vezes em aproximadamente 30 segundos, o que deixou o clima constrangedor.
Nas redes sociais, os internautas não deixaram o episódio passar despercebido e reagiram com comentários irônicos:“Não consegue falar ‘carai’, mas consegue meter chifre na mulher”, escreveu um.
Leia Também:
Outro lembrou: “Saudades de quando ele era apresentador da MTV… andava pelado”. Entre as críticas, um terceiro questionou: “Mas dar em cima de mulher no Instagram, estando casado, ele consegue”. Outro ainda comentou: “Como pode ter envelhecido tão chato”.
“Saudade do Carai”, de Mari Fernandez, foi lançada em parceria com Nattan e Grelo em novembro deste ano. A música já é um sucesso e está disponível em todas as plataformas digitais.
HOMEM DE FAMÍLIA! Marcos Mion se recusa a falar nome de nova música de Mari Fernandez: " Eu não consigo [falar 'carai']" #caldeirão pic.twitter.com/KhcqYAzjnM— @whoisjupa (@whoiswhoisjupa) December 27, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes