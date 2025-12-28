Menu
CLIMÃO!

Marcos Mion evita falar palavrão durante Caldeirão; veja vídeo

Caso aconteceu na exibição do programa da TV Globo

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/12/2025 - 17:50 h
Marcos Mion
Marcos Mion -

Durante a exibição do Caldeirão com Mion, neste último sábado,27, o apresentador Marcos Mion teve uma atitude que chamou a atenção dos telespectadores. No programa, ele se recusou a dizer o nome da nova música da convidada, Mari Fernandez.

A canção em questão é “Saudade do Carai”, mas o apresentador preferiu não pronunciar o palavrão. No palco, Mari repetiu o nome da música cerca de cinco vezes em aproximadamente 30 segundos, o que deixou o clima constrangedor.

Nas redes sociais, os internautas não deixaram o episódio passar despercebido e reagiram com comentários irônicos:“Não consegue falar ‘carai’, mas consegue meter chifre na mulher”, escreveu um.

Outro lembrou: “Saudades de quando ele era apresentador da MTV… andava pelado”. Entre as críticas, um terceiro questionou: “Mas dar em cima de mulher no Instagram, estando casado, ele consegue”. Outro ainda comentou: “Como pode ter envelhecido tão chato”.

“Saudade do Carai”, de Mari Fernandez, foi lançada em parceria com Nattan e Grelo em novembro deste ano. A música já é um sucesso e está disponível em todas as plataformas digitais.

x