Melody causa polêmica ao detonar funkeira famosa na TV

Melody participou do Sabadou com Virginia e causou com comentário polêmico contra uma famosa, neste sábado, 14. Durante o programa, ela falou sobre MC Loma, com quem já teve atritos anteriormente.

"Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas eu me resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo", disparou Melody, admitindo que já teve conflitos com várias figuras públicas.

Apesar do comentário controverso, a cantora tentou amenizar o problema que teve com a famosa edescreveu MC Loma como alguém que "cresceu do nada". Para ela, a outra funkeira, na época, não entendia o motivo do sucesso.

“É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada e que, sem um motivo muito pra falar assim ‘cara, essa cresceu por causa disso’. Eu de verdade não vi, mas hoje em dia eu realmente acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal”, afirmou Melody, fazendo suspense antes de revelar o nome.

“Eu tive uma intriga com ela, estou em paz hoje em dia, mas é a Loma”, confessou a artista.