Morre criador do boneco Louro José e Ana Maria Braga desabafa

Ana Maria Braga falou da morte de criador do boneco de Louro José - Foto: Divulgação | Globo

Ana Maria Braga anunciou no Mais Você, nesta segunda-feira, 19, a morte de Eberson Taborda, responsável pela criação do boneco de Louro José. A apresentadora revelou a causa do falecimento e lembrou do bonequeiro.

Leia Mais:

>>> Ana Maria Braga apresenta programa vestida de Silvio Santos; vídeo

>>> Ana Maria Braga criticou a Globo ao vivo? Entenda a situação polêmica

>>> Patrícia Poeta "passa a perna" em Ana Maria na Globo; descubra motivo

"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro", destacou Ana Maria.

A apresentadora da Globo ainda afirmou que ela e Taborda conversaram e chegaram no formato de Louro José e de Louro Mané, na década de 1990.

"Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos pra mulher dele, Tabata, e família toda", destacou Ana Maria Braga, no encerramento do Mais Você.

Em 2020, no programa especial sobre a morte de Tom Veiga (1973-2020), o manipulador original do Louro José, a loira já havia falado brevemente sobre o talento de Taborda e a responsabilidade do bonequeiro sobre o personagem.