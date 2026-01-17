Menu
TELEVISÃO

Morre Silvio Ferrari, ator de Pantanal e Roque Santeiro; famosos lamentam

Veterano das artes cênicas, Ferrari teve carreira brilhante no teatro e na TV

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

17/01/2026 - 18:51 h
Silvio Ferrari
Silvio Ferrari -

Morreu na última sexta-feira, 16, o ator Silvio Ferrari. A notícia foi confirmada pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR) neste sábado, 17. Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada.

Com uma trajetória marcada pela versatilidade, Ferrari foi uma figura constante tanto nos palcos quanto nas telas, contribuindo significativamente para o fortalecimento do teatro e do audiovisual no Brasil.

Em nota, a APTR destacou o talento do ator em diversos gêneros, ressaltando sua atuação impecável em musicais, comédias e dramas.

Carreira marcante na TV

Silvio Ferrari acumulou passagens por produções que fazem parte da memória afetiva do público brasileiro. Entre seus trabalhos mais emblemáticos estão:

  • Roque Santeiro (1985): Um dos maiores sucessos da história da TV Globo.
  • Pantanal (1990): Integrou o elenco da versão original da Rede Manchete.
  • Pecado Capital (1998): Participou do remake da obra de Janete Clair.
  • A Vida da Gente (2011): Um de seus papéis mais recentes em folhetins.

Além das novelas, Silvio era presença frequente em séries e programas de prestígio, como Chiquinha Gonzaga, Casos e Acasos, Você Decide e as reconstruções do Linha Direta.

A morte do veterano gerou uma onda de comoção entre colegas de profissão, que utilizaram as redes sociais para prestar as últimas homenagens.

Bia Montez comentou: "Nosso querido colega Silvio Ferrari nos deixou hoje. Ator de varios musicais, com sua voz de baixo profundo que sempre nos encantou e seu bom humor constante vai fazer falta. Vá em paz querido".

Malu Valle declarou: "Que notícia triste, adorava ele. Que esteja na luz". "Sinto muito!!! Otimo ator e pessoa!", comentou Diogo Vilela.

