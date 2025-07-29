Morte de atriz do SBT: caso ganha reviravolta e médicos são ouvidos

Atriz mirim do SBT sofreu 12 paradas cardíacas - Foto: Reprodução | Redes sociais

A morte da atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos, ganhou novos desdobramentos nos últimos dias. A Polícia Civil de São Paulo informou que irá ouvir, nos próximos 60 dias, os médicos responsáveis pelo atendimento da jovem, que faleceu em maio após sofrer 12 paradas cardíacas.

A investigação, que apura uma possível negligência médica, segue em andamento com apoio do Instituto Médico Legal (IML) e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp).

Laudo aponta a causa da morte

De acordo com a primeira parte do laudo pericial, Millena morreu em decorrência de um abscesso cerebral, uma infecção grave que afeta o cérebro.

O documento está sendo analisado junto com os prontuários médicos reunidos pela equipe de investigação do 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias, zona sul da capital paulista.

A família da atriz registrou um boletim de ocorrência e afirma que houve falhas no diagnóstico e no tratamento. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) já requisitou uma perícia complementar para auxiliar na elucidação dos fatos.

Médicos serão ouvidos

Os profissionais da saúde que atenderam Millena nos diferentes hospitais por onde passou serão ouvidos em depoimento. “Já temos em curso uma investigação no Cremesp, e os prontuários foram enviados ao IML para conclusão da perícia”, informou a defesa da família da atriz ao portal Splash.

A SSP-SP confirmou que “as apurações estão em andamento e incluem diligências para verificar a conduta dos profissionais de saúde envolvidos”.

Relembre o caso com a atriz do SBT

Millena Brandão começou a sentir-se mal no dia 23 de abril. Ela foi inicialmente atendida no Pronto-Socorro Pedreira, onde recebeu diagnóstico de dengue e foi liberada.

Nos dias seguintes, seu estado de saúde piorou, e ela foi encaminhada a outras unidades de saúde, incluindo o UPA Dona Maria Antonieta e o Pronto-Socorro Geral do Grajaú.

Durante a internação, os médicos identificaram uma massa de 5 cm no cérebro da atriz, levantando suspeita de tumor ou cisto. No entanto, até hoje não foi confirmado oficialmente se essa condição foi a causadora da morte.

Millena sofreu 12 paradas cardíacas, foi intubada e entrou em coma profundo. A morte cerebral foi confirmada após ausência de respostas neurológicas.

Carreira

Millena Brandão era modelo, influenciadora digital e atriz. Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, ela já havia feito participações como figurante na novela A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, e na série Sintonia, da Netflix.