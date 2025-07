Não é o filho: homem tira Odete do eixo com decisão surreal em Vale Tudo

Odete é surpreendida por amante - Foto: Divulgação | Globo

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Odete (Débora Bloch) vai se render ao charme ousado de César (Cauã Reymond).

Após dispensar Walter (Leandro Lima) e Mauro Sérgio (Thomás Aquino), a empresária verá no modelo um novo tipo de parceiro: provocador, sedutor e cheio de atitude, segundo informações do site Resumo das Novelas.

O público verá que César, determinado a sair do óbvio, convidará a milionária para um programa “diferente”. No entanto, fará questão de manter o mistério desde o início.

“Eu posso saber pra onde a gente tá indo?”, perguntará Odete, curiosa. “Não”, responderá ele, direto, criando um clima de tensão e excitação.

O destino? Um terreno baldio, escuro, afastado do centro. A cena, inusitada e provocadora, deixará Odete entre a desconfiança e o fascínio.

E será lá, sob os faróis do carro e com música alta, que César protagonizará uma performance inesperada: com um terno chique e sem camisa por baixo, o modelo dança na luz enquanto Odete observa do banco do carro.

Odete se anima com situação em Vale Tudo

A ousadia funciona. A empresária desce, se junta a ele com uma garrafa de champanhe e o clima esquenta rapidamente. O casal se entrega à paixão sobre o capô do carro, numa das cenas mais marcantes e sensuais da trama até agora.

No dia seguinte, o impacto do encontro será visível. Odete aparecerá na casa de Celina (Malu Galli) em puro êxtase.

“Bom dia, bom dia! Tem um lugarzinho nessa piscina pra mim?”, dirá, com um sorriso raro no rosto. Celina não perderá a chance de alfinetar: “Com certeza está de namorado novo”. E a empresária, de bem com a vida, confirmará: “Que horror, Celina! Mas é verdade”.