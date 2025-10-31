Menu
TELEVISÃO

Pedro Novaes fala sobre romance com mulher trans em Três Graças

Envolvimento entre os dois promete levantar debates importantes sobre transfoboa

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/10/2025 - 14:36 h
Pedro Novaes e Gabriela Loran
-

O ator Pedro Novaes abriu o jogo sobre a experiência de interpretar Leonardo Ferette, seu personagem em Três Graças, nova novela das 21h da Globo. Na trama, ele vive um romance com Viviane, personagem da atriz Gabriela Loran, uma farmacêutica trans.

O envolvimento entre os dois promete levantar debates importantes sobre preconceito e transfobia no Brasil. Em entrevista à revista Quem, Pedro destacou a boa relação com a colega de elenco.

“Tenho muita troca com a Gabi. Nós dois estamos muito abertos a escutar o que o outro tem para dizer”, contou o ator.

Na história, Leonardo conhece Viviane durante uma crise de pânico em um elevador quebrado. O encontro marca o início de um relacionamento intenso, mas cercado de desafios.

O conflito central surge quando o personagem descobre que Viviane é uma mulher trans. Apesar do sentimento, Leonardo hesita em assumir o romance publicamente, o que desencadeia questionamentos sobre aceitação e preconceito.

O país que mais mata pessoas trans

Filho dos atores Marcelo Novaes e Letícia Spiller, Pedro vê o papel como uma oportunidade de abordar um tema urgente.

“É um tema muito importante. Nós, como artistas, temos a responsabilidade de mostrar uma realidade do nosso país, que tem muito preconceito com pessoas trans e que é o país em que mais se mata pessoas trans”, afirmou.

O ator reforçou que o propósito da trama vai além do entretenimento. “A gente está aqui para contar essa história do melhor jeito, seja ela por meio de um personagem que vai ter condutas que não são legais, mas que são importantes para as pessoas refletirem e terem consciência”, disse.

Sobre Viviane em Três Graças

Interpretada por Gabriela Loran, Viviane é uma farmacêutica dedicada e generosa, que atua na Farmácia Ferette, na comunidade da Chacrinha. Antes de iniciar sua transição de gênero, ela já demonstrava força e empatia, características que continuaram a definir sua trajetória pessoal e profissional.

A personagem mantém uma amizade de longa data com Gerluce (Sophie Charlotte), que precisou abrir mão da faculdade para se dedicar à maternidade. Viviane, por outro lado, seguiu o caminho acadêmico, construiu uma carreira sólida e se tornou referência em seu bairro.

Na trama, ela também será peça-chave na investigação de um esquema de remédios falsificados, um dos principais mistérios da novela.

