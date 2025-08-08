Menu
HOME > TELEVISÃO
POLÊMICA

Preso por pornografia infantil, José Dumont voltará ao ar na Globo

Dumont carrega uma condenação judicial que causou um verdadeiro escândalo em setembro 2022

Por Redação

08/08/2025 - 22:27 h
Na época, ator foi detido em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes
O ator José Dumont, preso por envolvimento com pornografia infantil, voltará as telas na Globo a partir de 1º de setembro. No entanto, diferente do que possa parecer, ele não foi contratado pela empresa novamente.

A presença dele vai acontecer através da novela Terra Nostra (1999), que será reprisada na faixa Edição Especial, substituindo História de Amor (1995).

Na trama, o ator José Dumont é conhecido por interpretar Batista, o dono da venda na fazenda onde imigrantes são obrigados a comprar mantimentos. Na novela, seu personagem Batista sai da trama de forma inesperada, ao “morrer de tanto soluçar”, um episódio que marcou a história da novela e a carreira do ator.

Relembre polêmica

Dumont carrega uma condenação judicial que causou um verdadeiro escândalo em setembro 2022. Na época, ator foi detido em flagrante pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, acusado de armazenar material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O crime foi descoberto após câmeras de segurança capturarem Dumont beijando e aliciando um menino de 12 anos. Em depoimento, o ator alegou que o conteúdo recolhido servia para um estudo preparatório para um papel.

A prisão em flagrante inicialmente foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, mas ele foi liberado em outubro e passou a cumprir medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

José Dumont foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de ter sido obrigado a pagar multa. Ele aguardava novo julgamento em liberdade após recorrer da sentença.

Carreira

No currículo do ator, além de Terra Nostra, ele também trabalhou em:

  • Nos Tempos do Imperador (2021)
  • Dumont chegou a ser escalado para a novela Todas as Flores (2022), mas foi substituído por Jackson Antunes devido à prisão.
  • Ao longo da carreira, atuou ainda em produções da Record e da Manchete, além de diversos trabalhos no cinema e teatro.

x