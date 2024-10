Relembre passagem de Cid Moreira na Bahia

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos - Foto: Reprodução | YouTube

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira, 3, aos 97 anos, esteve em Salvador em julho de 2014. O comunicador, considerado um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia.

Cid e sua esposa Fátima Moreira fizeram uma visita à capital baiana e se hospedaram no Sheraton da Bahia Hotel, no Campo Grande, lugar onde ele recebeu jornalistas e estudantes da Escola Adventista de Salvador. Ele esteve na cidade para o evento Dia de Fazer o Bem, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Naquele mesmo ano ele completou 70 anos de carreira.

É importante pontuar que Cid ganhou visibilidade no meio cristão em 1990, quando começou a gravar trechos bíblicos. Em 2010, terminou as gravações de toda a Bíblia, material que já vendeu cerca de 30 milhões de cópias em CD.

O jornalista dizia que tinha uma missão: “Eu assumi o compromisso de que levaria até o último dia da minha vida a palavra de Deus”.

Em sua visita a Salvador, o apresentador palestrou para estudantes sobre os valores do voluntariado e interagiu com mais de 25 mil pessoas.

Vida e carreira

Cid Moreira nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927 — ele completou 97 anos na última sexta-feira, 27. O jornalista iniciou a carreira no rádio em 1944, depois de ser descoberto por um amigo que o incentivou a fazer um teste de locução na Rádio Difusora de Taubaté.

Nos anos seguintes, entre 1944 e 1949, ele narrou comerciais até se mudar para São Paulo, onde trabalhou na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga. Foi lá que, entre 1951 e 1956, começou a ter suas primeiras experiências na televisão, apresentando comerciais ao vivo em programas como ‘Além da Imaginação’ e ‘Noite de Gala’, na TV Rio.