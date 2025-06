Repórter da Globo leva bronca ao vivo por vestimenta

O repórter foi alertado pelos colegas - Foto: Reprodução | TV Globo

Os telespectadores do programa Bom Dia São Paulo, da TV Globo, presenciaram uma situação para lá de inusitada nesta quinta-feira, 29. O repórter Hermínio Bernardo foi repreendido ao vivo pelos âncoras do programa ao aparecer usando apenas uma camisa.

O motivo do ‘puxão de orelha’ foi o fato dos termômetros da capital paulista estarem marcando 15ºC. Indignada com o rapaz, Sabina Simonato brincou com a situação e alegou que ele deveria colocar um casaco, pois estava fazendo muito frio na cidade.

“Ah, Hermínio, eu não estou acreditando! Camiseta com esse frio? Olha, as mães e as avós que já estão com a gente no Bom Dia vão te dar um puxão de orelha”, disparou ela em conversa com o jornalista.

“Mas eu trouxe [blusa de frio]! Pelo menos hoje eu trouxe, viu, Sabina? Bom dia para você, a minha blusa tá aqui na mochila. Não está tão frio assim, viu? É que está ventando bastante. Eu estou aqui no Brás, tem o calor do povo, o calor humano, mas por enquanto está tudo bem”, justificou o rapaz.

Preocupada, a comunicadora seguiu pedindo ao colega para se agasalhar. “A gente está contando as pessoas que estão assim como você, e só vimos dois. Um de camiseta e uma que passou agora. O resto, todo mundo agasalhado. Se agasalhe, tá bom?”, disparou.

Nova bronca

Minutos depois, Hermínio voltou à tela do jornal e recebeu bronca de Tiago Scheuer, o outro âncora do programa. “A gente estava discutindo aqui. Você já está levando para um lado pessoal, do tipo: 'não me importa o frio, eu vou de camiseta, porque eu resisto', não é isso, Hermínio?”, perguntou ele.

Bem humorado, o repórter contou que também foi alertado por outras duas penhoras que passavam pelo local. “Olha, hoje eu trouxe a blusa pelo menos. Eu já tomei bronca de umas duas tiazinhas aqui depois que vocês falaram. O que eu estou sentindo aqui é que está ventando muito, tem muito vento. Tem uma pilastra aqui na minha frente, aí corta um pouquinho o vento”, explicou.

“Não está tão frio, aqui no meu relógio está marcando 15ºC. Mas está esfriando, mais tarde devo colocar a blusa. Amanhã, deve baixar para 10ºC, aí vai precisar de jaqueta. Vai precisar também de guarda-chuva, viu?”, alertou.

“Tem umas garoas aqui... Peguei chuvisco na zona norte, aqui na plataforma está garoando, porque o telhado tem problema na estação Brás. Leve blusa, leve guarda-chuva. Tem um ou outro que estou vendo sem blusa aqui”, completou.