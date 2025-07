Repórter do SBT é ameaçado ao vivo por pai de criança

Repórter relatou sua versão do ocorrido - Foto: Reprodução | SBT

O repórter André Azeredo, do SBT, foi ameaçado de agressão enquanto cobria a morte de uma menina de 2 anos que foi atacada por um cão da raça pitbull, em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Ao se aproximar da casa onde o caso ocorreu, o homem, que se identificou como pai da criança, confrontou o jornalista. “Se pisar na minha calçada, eu vou te agredir, parceiro. Porque é meu direito. Vem para cá pra você ver”, afirmou.

O homem seguiu com as ameaças: “Vou pular com os dois pés no seu peito. Atravessa essa linha imaginária. A reportagem vai ser sobre você e não sobre a minha filha”.

Durante participação no programa Alô Você, apresentado por Luiz Bacci, o repórter relatou sua versão do ocorrido. Segundo ele, a aproximação à residência tinha como objetivo oferecer espaço para que a família se pronunciasse.

“O problema é que, assim que cheguei lá por isso a câmera foi ligada, ele falou: ‘Você vai virar notícia’ e ‘se der mais um passo, vou voar com os dois pés no seu peito’. Eu disse: ‘Rapaz, eu sei que você está nervoso’, e ele deu a entender que, se eu fizesse qualquer pergunta, iria me matar”, contou Azeredo.

O jornalista ainda afirmou que o homem reconheceu estar o ameaçando: “Perguntei se ele estava me ameaçando, e ele disse que sim, porque tinha esse direito”.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o homem seja de fato o pai da criança.

Ao final da reportagem, André Azeredo fez um pedido de desculpas: “Eu entendo. Já fui ameaçado por pessoas armadas durante o jornalismo, mas não precisava tanto. Se você se sentiu ofendido com a minha presença, eu peço desculpas aqui no ar”.

O apresentador Luiz Bacci prestou solidariedade ao colega e lamentou a situação: “André, você está fazendo o seu trabalho. Estamos o tempo todo em solidariedade com a família, mas esse comportamento, esse tipo de ameaça, fazia tempo que eu não via”, declarou.