Resumo "Renascer": penúltimo capítulo terá sumiço importante

Confira um resumo do penúltimo capítulo desta quinta, 5 - Foto: Reprodução | TV Globo

Os telespectadores estão ligados na última semana da novela da Globo 'Renascer'. Confira um resumo do penúltimo capítulo desta quinta, 5:

Leia também:

>>> "Renascer": Mariana terá final inédito chocante; saiba qual

>>> Fracasso? Estrela da Casa dá dor de cabeça à Globo com baixa audiência

Inocêncio anda pela mata e perde o controle, sofrendo um acidente de cadeira de rodas. Ele tenta subir, mas a cadeira rola ribanceira abaixo. João Pedro e Zinha saem à procura do coronel. Mariana se preocupa com o sumiço de José Inocêncio. Dona Patroa e Sandra aparecem no velório de Egídio.

A novela vai ao ar após o Jornal Nacional, ás 21h30.