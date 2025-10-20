Menu
TELEVISÃO
POLÊMICA

Rodrigo Bocardi revela atitude radical contra Globo após demissão

Bocardi foi demitido da Globo após 25 anos na empresa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/10/2025 - 11:10 h | Atualizada em 20/10/2025 - 16:30
Rodrigo Bocardi foi demitido da TV Globo
Rodrigo Bocardi foi demitido da TV Globo

Meses após o seu desligamento que encerrou uma trajetória de mais de 25 anos na TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi revelou estar em uma disputa judicial com a sua antiga emissora.

O comunicador classificou a situação como uma disputa “silenciosa e jurídica” em uma entrevista concedida a Celso Giunti.

“Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada”, disse Bocardi.

Globo define substituição de Rodrigo Bocardi após demissão polêmica
Globo é surpreendida com audiência após demissão de Rodrigo Bocardi
Caso Rodrigo Bocardi: saiba porque SBT desistiu de contratar jornalista

Na ocasião, o jornalista se defendeu das acusações de que teria solicitado pagamentos de empresas de serviços públicos da região metropolitana de São Paulo em troca de evitar críticas no telejornal que apresentava.

Bocardi rebateu a suspeita e ressaltou seu histórico profissional dentro da emissora. “Cara, a minha resposta pra isso é, pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado”, seguiu.

“Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo que criticava todo mundo, como é que ele ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha um comando sobre isso?”, indagou.

Manipulação?

Rodrigo Bocardi aproveitou a oportunidade para explicar que a dinâmica do telejornal envolvia uma equipe numerosa, o que, segundo ele, impossibilitaria qualquer tipo de manipulação de conteúdo.

“Não tinha, não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia, toda hora, o único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu, cara”, completou.

Por fim, Bocardi disse ter recebido com surpresa a notícia de sua demissão em fevereiro deste ano. Além disso, ele classificou o desligamento como uma injustiça e afirmou que não esperava ser afastado após mais de duas décadas de dedicação à emissora.

Resposta da TV Globo

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a equipe de comunicação da Globo alegou que não há conhecimento de nehuma ação judicial envolvendo a emissora e o jornalista.

“Não temos conhecimento de nenhuma ação sobre isso e o que tínhamos para dizer sobre o assunto foi dito na ocasião do desligamento do profissional”, informaram.

