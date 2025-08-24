Menu
TELEVISÃO
Rodrigo Faro é detonado por atitude polêmica na Globo mais uma vez

Apresentador voltou a ser criticado por postura durante a Dança dos Famosos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/08/2025 - 19:24 h
Rodrigo Faro é criticado por atitude
Rodrigo Faro é criticado por atitude

Rodrigo Faro não tem tido paz nas redes sociais desde que estreou como participante da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo. Neste domingo, 24, ele voltou a ser criticado por internautas.

Desta vez, o motivo foi um beijão, com a direito a língua e tudo mais, na esposa, Vera Viel, que estava acompanhando a performance do marido.

No X, internautas compartilharam o vídeo do beijo e criticaram o apresentador. Ele tem sido acusado de tentar aparecer mais do que os outros competidores do reality.

"O Faro todo programa sempre consegue chamar atenção com algo . Hoje foi o beijo do nada na esposa", comentou uma pessoa. Outro usuário disse: "Quero ver se na vez do Heron Leal vai ter beijo com o Igor Cosso... Rodrigo Faro quem liga?".

SBT ironiza Cariúcha após beijo em filho de Gugu: "Pintinho Amarelinho"
Gravada no Capão, ‘Comer, Beber e Aprender’ estreia nesta sexta
Fora da Globo? Rodrigo Faro causa dor de cabeça na Dança dos Famosos

"Esse Faro é mtoooo chato, que cara forçado", criticou um terceiro. "Que forçada de barra com o Faro meu Deus! Que chato isso! A dança não é sobre ele não!", falou mais um.

Rodrigo Faro se emociona com esposa

Rodrigo Faro foi às lágrimas ao ser surpreendido pela presença de Vera Viel no Dança dos Famosos. A esposa do apresentador apareceu de surpresa e se declarou.

"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente porque eu te amo muito (...) Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", ressaltou a ex-modelo.

dança dos famosos domingão Globo Rodrigo Faro

