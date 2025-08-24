ASSISTA AO VÍDEO
Rodrigo Faro é detonado por atitude polêmica na Globo mais uma vez
Apresentador voltou a ser criticado por postura durante a Dança dos Famosos
Por Luiz Almeida
Rodrigo Faro não tem tido paz nas redes sociais desde que estreou como participante da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo. Neste domingo, 24, ele voltou a ser criticado por internautas.
Desta vez, o motivo foi um beijão, com a direito a língua e tudo mais, na esposa, Vera Viel, que estava acompanhando a performance do marido.
No X, internautas compartilharam o vídeo do beijo e criticaram o apresentador. Ele tem sido acusado de tentar aparecer mais do que os outros competidores do reality.
"O Faro todo programa sempre consegue chamar atenção com algo . Hoje foi o beijo do nada na esposa", comentou uma pessoa. Outro usuário disse: "Quero ver se na vez do Heron Leal vai ter beijo com o Igor Cosso... Rodrigo Faro quem liga?".
"Esse Faro é mtoooo chato, que cara forçado", criticou um terceiro. "Que forçada de barra com o Faro meu Deus! Que chato isso! A dança não é sobre ele não!", falou mais um.
BEIJÃO DE NOVELA DE RODRIGO FARO E VERA VIEL 💋🔥 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/H2AazUhzqu— TV Globo 📺 (@tvglobo) August 24, 2025
Rodrigo Faro se emociona com esposa
Rodrigo Faro foi às lágrimas ao ser surpreendido pela presença de Vera Viel no Dança dos Famosos. A esposa do apresentador apareceu de surpresa e se declarou.
"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente porque eu te amo muito (...) Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", ressaltou a ex-modelo.
