Rodrigo Faro é detonado por atitude polêmica na Globo mais uma vez

Rodrigo Faro é criticado por atitude - Foto: Reprodução | Globo

Rodrigo Faro não tem tido paz nas redes sociais desde que estreou como participante da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo. Neste domingo, 24, ele voltou a ser criticado por internautas.

Desta vez, o motivo foi um beijão, com a direito a língua e tudo mais, na esposa, Vera Viel, que estava acompanhando a performance do marido.

No X, internautas compartilharam o vídeo do beijo e criticaram o apresentador. Ele tem sido acusado de tentar aparecer mais do que os outros competidores do reality.

"O Faro todo programa sempre consegue chamar atenção com algo . Hoje foi o beijo do nada na esposa", comentou uma pessoa. Outro usuário disse: "Quero ver se na vez do Heron Leal vai ter beijo com o Igor Cosso... Rodrigo Faro quem liga?".

"Esse Faro é mtoooo chato, que cara forçado", criticou um terceiro. "Que forçada de barra com o Faro meu Deus! Que chato isso! A dança não é sobre ele não!", falou mais um.

BEIJÃO DE NOVELA DE RODRIGO FARO E VERA VIEL 💋🔥 #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/H2AazUhzqu — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 24, 2025

Rodrigo Faro se emociona com esposa

Rodrigo Faro foi às lágrimas ao ser surpreendido pela presença de Vera Viel no Dança dos Famosos. A esposa do apresentador apareceu de surpresa e se declarou.

"Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente porque eu te amo muito (...) Você é o homem da minha vida e esteve do meu lado", ressaltou a ex-modelo.