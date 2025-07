SBT corta gastos em meio a crise na emissora

A emissora está em crise - Foto: Reprodução | SBT

As coisas não estão fáceis nos bastidores do SBT. Enfrentando uma crise crescente na audiência, a emissora precisou cortar gastos com relação a equipamentos usados em filmagens dos programas e telejornais.

Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a produção reduziu a quantidade de câmeras usadas, que passaram de quatro para a metade delas, usando apenas duas durante o trabalho no canal.

A crise ainda se estendeu para o setor de dramaturgia, que foi encerrado e as produções próprias do canal foram finalizadas, contando com uma série de demissões de funcionários da área.

Novela mexicana

Recentemente, a emissora decidiu tentar reconquistar o público das tardes e apostou novamente em um de seus maiores sucessos de audiência: a novela mexicana Maria do Bairro.

A trama, estrelada por Thalía e originalmente exibida no Brasil em 1997, voltará ao ar a partir da próxima segunda-feira, 21, às 13h45, substituindo A Caverna Encantada, que será transferida para a faixa das 17h às 18h.

A mudança faz parte de uma ampla reformulação na grade da emissora, que tenta reverter os baixos índices de audiência registrados nos últimos meses.

Entre as alterações, está a nova estratégia para Chaves, que passa a ter três exibições diárias: às 13h (sujeito a pré-emptações por coberturas jornalísticas), às 18h e às 21h50. A faixa das 18h será o novo espaço fixo do seriado, que entregará diretamente para o Tá na Hora.