Sonia Abrão critica Ana Maria por ameaçar processo: "Isso é chantagem"

A apresentadora Sonia Abrão, titular do programa A Tarde É Sua, não poupou críticas à postura de Ana Maria Braga após a titular do Mais Você ameaçar processar jornalistas que noticiaram boatos sobre o possível fim de seu programa matinal na Globo. Durante o programa desta segunda-feira, 20, Sonia destacou que o posicionamento de Ana foi desnecessário e desproporcional.

É uma classe toda que trabalha. Pode acertar, pode errar, mas a partir daí vem com essa história de processar criminalmente… aí nivela por baixo total. É chantagem isso, gente Sonia Abrão

Sonia rebateu ainda a fala de Ana Maria sobre a importância de ouvir os dois lados antes de publicar informações. Segundo ela, a apresentadora do Mais Você poderia ter sugerido um acordo ou exigido um direito de resposta antes de partir para ameaças.

A jornalista também ponderou sobre o motivo do pronunciamento de Ana Maria, especulando se a decisão foi motivada por pressão da emissora ou orientação de sua equipe. “Se foi por pressão da emissora que tava precisando apagar o incêndio, ou se foi por orientação do time dela, ou assessoria: foi uma péssima orientação”, declarou.

Sonia finalizou lembrando que não é a primeira vez que Ana Maria Braga tem atritos com a imprensa. “Agora ficar com um processo criminal? Está todo mundo tremendo de medo, viu? Realmente, não é a maneira de se lidar com isso”, ironizou.