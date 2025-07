Vale Tudo: acidente muda vida de personagem para melhor

O personagem faz parte do núcleo secundário - Foto: Reprodução | TV Globo

Os próximos capítulos da novela Vale Tudo serão de fortes emoções para o personagem Jarbas, interpretado pelo ator Leandro Firmino. O motorista sofrerá um acidente de carro e terá sua vida mudada drasticamente.

Um veículo colidirá com o do rapaz numa avenida, o deixando sem instrumento de trabalho. Desesperado, ele tentará um emprego estável e com carteira assinada na mansão da família Roitman, sendo efetivado pouco tempo depois.

Após conseguir a vaga, ele passará a conviver com o núcleo dos milionários e fará muita fofoca sobre o que acontece na mansão. O emprego trará dinheiro e mais tempo de tela para o personagem, que fazia parte de um núcleo secundário.

Reviravolta para Raquel

A trama também mexerá com a vida de outros personagens importantes como Raquel, interpretada por Taís Araújo. A responsável pela queda da protagonista não será nem Maria de Fátima (Bella Campos), sua filha ambiciosa, nem a icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch).

Quem vai assinar a sentença do fim da Paladar, empresa de catering comandada por Raquel, será Celina (Malu Galli), irmã de Odete e até então sua sócia.

A reviravolta começa quando Odete descobre que Celina detém 65% das ações da Paladar. Furiosa por causa do romance reatado entre Ivan (Renato Góes) e Raquel, que provocou a separação dele de Heleninha (Paolla Oliveira), a megera decide se vingar.

Ela confronta Celina e a obriga a vender sua parte na empresa por um valor irrisório, sob ameaça de contar tudo para a filha traída. A chantagem funciona.

Com medo de magoar ainda mais Heleninha, que afunda de vez no alcoolismo após o fim do casamento, Celina cede à pressão da irmã. A venda dá à vilã o controle total da empresa e, com sangue nos olhos, Odete ordena o fechamento imediato da Paladar.