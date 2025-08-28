Vale Tudo comete novo erro grave e web exige mudança; entenda

Novo rumo da protagonista foi criticado pelo público - Foto: Reprodução | TV Globo

A volta da personagem Raquel, interpretada por Taís Araújo, para a venda de sanduíches nas areias do Rio de Janeiro causou revolta entre os telespectadores de Vale Tudo. O novo rumo da protagonista, exibido no horário nobre, não fez parte da trama original e foi apontado pelo público como um retrocesso para a mocinha da história.

Nas redes sociais, o episódio gerou críticas duras. “Muito feio isso, a Raquel estava lá em cima, ela não é otária, não façam isso com a Raquel”, comentou uma fã no perfil oficial do Gshow.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outra pessoa destacou o peso da escolha dentro do contexto da nova versão: “O fato da Raquel dessa versão ser uma mulher preta traz muito mais complexidade pra essa personagem. Ela faliu e não pode nem sofrer o luto do sonho dela. A ex-sócia dondoca continua rica e ostentando. (…) É muito mais fácil cair do que ascender ao topo da pirâmide nesse sistema injusto.”



Houve também quem criticasse a condução do remake. “Me julguem, mas eu não gosto da Manoela Dias. Helena e Celina nunca foram à praia; Raquel podia estar à frente de diversos restaurantes depois do concurso de culinária, e do sucesso do restaurante. Fora o convite pra chefiar o restaurante de Paraty desde o início da novela. Dá raiva de ver o quanto ela humilha a Raquel mais que a Odete”, opinou outro internauta.

Taís Araújo criticou o rumo de Vale Tudo

Em entrevista à Quem, Taís Araújo confessou ter ficado surpresa com a mudança. “Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Quando vi aquilo, falei, ‘ué, vai voltar para a praia, gente’. Aí eu entendi que também falei, ‘ok, mas ela está escrevendo uma parte da história’. Vamos embora fazer”, afirmou.

A atriz também revelou sua frustração com os rumos da personagem. “Quando peguei a Raquel para fazer, falei, ‘cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. (…) Vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, confesso que fico triste e frustrada”, declarou.

Taís garantiu que acompanha de perto a reação do público. “Estou vendo tudo que as pessoas tão falando, tá, gente? Vendo, escutando, lendo, entendendo. Me alio para caramba com vocês nesse sentimento. Inclusive, às vezes de frustração. De querer um outro movimento. Gostaria muito mesmo que a batalha que ela tivesse, o conflito em si, fosse de outra ordem”, completou.