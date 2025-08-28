Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Atriz da Globo é processada por dívida exorbitante em condomínio

Atriz possui pendências em aberto desde 2023

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/08/2025 - 8:33 h
TV Globo
TV Globo -

A atriz Isabelle Drummond está no centro de uma polêmica. A artista foi cobrada na Justiça por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil com um condomínio localizado no centro do Rio de Janeiro (RJ).

Em dados que constam em documentos obtidos pelo portal LeoDias, Isabelle teria deixado de pagar as taxas condominiais referentes a abril e novembro de 2024, além de possuir pendências em aberto desde 2023.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A dívida chega a R$ 17.858,16. No entanto, o valor total do processo passa de R$ 40 mil devido à aplicação de multa de 1% por mês de inadimplência, além de juros e honorários advocatícios.

Na última terça-feira, 26, foi realizada uma audiência de conciliação foi realizada, mas nem a atriz, nem um representante legal compareceram. A defesa de Isabelle disse que ainda não conseguiu contato com a cliente e que ela pode não estar ciente do processo.

Isabelle Drummond
Isabelle Drummond | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Leia Também:

Taís Araújo detona destino de Raquel em Vale Tudo: “Frustrada”
Ignorou? Cantor gospel polemiza com música de Lulu Santos na Globo
Marcos Mion abre o jogo sobre demissão: “Muito difícil”

Isabelle Drummond volta à Globo

Afastada da televisão desde 2019, Isabelle Drummond está pronta para um novo desafio: viverá a vilã de uma novela sertaneja da TV Globo. A atriz, de 31 anos, confirmou seu retorno às telinhas com entusiasmo e falou sobre o novo projeto em entrevista à revista Marie Claire.

“A novela se passa em Goiânia e tem um enredo ao redor da música sertaneja. Acho que é o máximo de spoiler que consigo dar agora”, contou. A trama, que tem o nome provisório de ‘Coração Acelerado’, marca a volta de Isabelle aos folhetins desde ‘Verão 90’, exibida há seis anos.

O momento do retorno, segundo a própria atriz, é significativo. “É um momento especial, principalmente por causa da expectativa que as pessoas têm por esse retorno. A novela é um instrumento enorme para a cultura brasileira, e tenho muita alegria de poder contar histórias por meio delas. Sinto que é o momento de retornar”, afirmou.

Futuros projetos

Mas os planos da artista vão além da televisão. Isabelle revelou que pretende ampliar sua atuação no cinema nacional, não apenas como atriz, mas também nos bastidores. “Quero contribuir de alguma forma com meu olhar para contar as histórias de mulheres”, disse, destacando o desejo de atuar como produtora e diretora.

Ela também comentou o impacto da produção ‘Ainda Estou Aqui’, vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional. “Ter ganhado um Oscar foi legal para olharmos e entendermos o potencial do nosso cinema. Cineastas brasileiros já acreditam no nosso audiovisual, mas, quando é aplaudido lá fora, valorizamos mais. Temos um DNA cinematográfico próprio, não americanizado, e precisamos criar novos movimentos culturais fortes.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Isabelle Drummond TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
TV Globo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

TV Globo
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

TV Globo
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

TV Globo
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x