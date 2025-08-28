Atriz da Globo é processada por dívida exorbitante em condomínio

TV Globo - Foto: Reprodução | TV Globo

A atriz Isabelle Drummond está no centro de uma polêmica. A artista foi cobrada na Justiça por uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil com um condomínio localizado no centro do Rio de Janeiro (RJ).

Em dados que constam em documentos obtidos pelo portal LeoDias, Isabelle teria deixado de pagar as taxas condominiais referentes a abril e novembro de 2024, além de possuir pendências em aberto desde 2023.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A dívida chega a R$ 17.858,16. No entanto, o valor total do processo passa de R$ 40 mil devido à aplicação de multa de 1% por mês de inadimplência, além de juros e honorários advocatícios.

Na última terça-feira, 26, foi realizada uma audiência de conciliação foi realizada, mas nem a atriz, nem um representante legal compareceram. A defesa de Isabelle disse que ainda não conseguiu contato com a cliente e que ela pode não estar ciente do processo.

Isabelle Drummond | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Isabelle Drummond volta à Globo

Afastada da televisão desde 2019, Isabelle Drummond está pronta para um novo desafio: viverá a vilã de uma novela sertaneja da TV Globo. A atriz, de 31 anos, confirmou seu retorno às telinhas com entusiasmo e falou sobre o novo projeto em entrevista à revista Marie Claire.

“A novela se passa em Goiânia e tem um enredo ao redor da música sertaneja. Acho que é o máximo de spoiler que consigo dar agora”, contou. A trama, que tem o nome provisório de ‘Coração Acelerado’, marca a volta de Isabelle aos folhetins desde ‘Verão 90’, exibida há seis anos.

O momento do retorno, segundo a própria atriz, é significativo. “É um momento especial, principalmente por causa da expectativa que as pessoas têm por esse retorno. A novela é um instrumento enorme para a cultura brasileira, e tenho muita alegria de poder contar histórias por meio delas. Sinto que é o momento de retornar”, afirmou.

Futuros projetos

Mas os planos da artista vão além da televisão. Isabelle revelou que pretende ampliar sua atuação no cinema nacional, não apenas como atriz, mas também nos bastidores. “Quero contribuir de alguma forma com meu olhar para contar as histórias de mulheres”, disse, destacando o desejo de atuar como produtora e diretora.

Ela também comentou o impacto da produção ‘Ainda Estou Aqui’, vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional. “Ter ganhado um Oscar foi legal para olharmos e entendermos o potencial do nosso cinema. Cineastas brasileiros já acreditam no nosso audiovisual, mas, quando é aplaudido lá fora, valorizamos mais. Temos um DNA cinematográfico próprio, não americanizado, e precisamos criar novos movimentos culturais fortes.”