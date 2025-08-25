Menu
HOME > TELEVISÃO
VALE TUDO

Vingança! Maria de Fátima expõe os Roitman com bomba da família

Vilã posta vídeo bombástico nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/08/2025 - 16:35 h
Maria de Fátima irá surpreender ao postar vídeo nas suas redes sociais
Maria de Fátima irá surpreender ao postar vídeo nas suas redes sociais

Nos próximos episódios do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) prepara uma surpresa bombástica para os Roitman. Após ser maltratada pela família, a vilã não pretende sair de cena sem antes deixar sua marca na novela da Globo.

A aspirante a influenciadora surpreenderá ao postar um vídeo em suas redes sociais. A publicação chegará até Eugênio (Luis Salém), que mostrará o conteúdo para Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch), deixando todos chocados com a ousadia da personagem.

No vídeo, Maria de Fátima expõe os membros da família com diversas acusações, dando início a uma série de vinganças contra os Roitman.

Além disso, a vilã tentará acabar com o romance entre Odete e César. Após ser desprezada pelo galã, ela enviará à empresária diversas fotos comprometedoras do rapaz com ela. A revelação gera tensão no relacionamento, mas Odete pedirá César em casamento.

Logo depois, o personagem irá ironixar Maria de Fátima, dizendo que sua armação lhe rendeu apenas uma “passagem direta para a vida boa”.

Tags:

Bella Campos Maria de Fátima Remake "Vale Tudo" 2025 Vale Tudo Vale Tudo novela

x