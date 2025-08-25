Vingança! Maria de Fátima expõe os Roitman com bomba da família

Maria de Fátima irá surpreender ao postar vídeo nas suas redes sociais - Foto: Reprodução| Globo

Nos próximos episódios do remake de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) prepara uma surpresa bombástica para os Roitman. Após ser maltratada pela família, a vilã não pretende sair de cena sem antes deixar sua marca na novela da Globo.

A aspirante a influenciadora surpreenderá ao postar um vídeo em suas redes sociais. A publicação chegará até Eugênio (Luis Salém), que mostrará o conteúdo para Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch), deixando todos chocados com a ousadia da personagem.

No vídeo, Maria de Fátima expõe os membros da família com diversas acusações, dando início a uma série de vinganças contra os Roitman.

Além disso, a vilã tentará acabar com o romance entre Odete e César. Após ser desprezada pelo galã, ela enviará à empresária diversas fotos comprometedoras do rapaz com ela. A revelação gera tensão no relacionamento, mas Odete pedirá César em casamento.

Logo depois, o personagem irá ironixar Maria de Fátima, dizendo que sua armação lhe rendeu apenas uma “passagem direta para a vida boa”.