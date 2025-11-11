VEIO AÍ!
Virginia Fonseca assina com emissora após estreia na Globo
A influenciadora participou de um programa do canal
Por Franciely Gomes
Virginia Fonseca deu o que falar na web após fazer sua estreia na TV Globo. A influenciadora participou remotamente do programa “Aberto ao Público”, da Globoplay, no fim de outubro, juntamente com o cantor MC Daniel.
Apesar da breve aparição no canal, internautas cogitaram a possibilidade da ex-mulher de Zé Felipe assumir um cargo por lá. Entretanto, a loira renovou seu contrato com o SBT e segue na emissora até dezembro de 2026.
Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, a renovação foi assinada após ela apresentar ótimos números de audiência com o programa “Sabadou”, que tem liderado as noites de sábado. O contrato original deveria ser encerrado no final de 2025.
Neste fim de semana, a famosa participou do Teleton, evento beneficente realizado pelo SBT, e doou o montante de R$ 1 milhão através de sua empresa de cosméticos, a WePink.
