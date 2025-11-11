Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEIO AÍ!

Virginia Fonseca assina com emissora após estreia na Globo

A influenciadora participou de um programa do canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/11/2025 - 17:00 h
A famosa ficará até 2026 na emissora
A famosa ficará até 2026 na emissora -

Virginia Fonseca deu o que falar na web após fazer sua estreia na TV Globo. A influenciadora participou remotamente do programa “Aberto ao Público”, da Globoplay, no fim de outubro, juntamente com o cantor MC Daniel.

Apesar da breve aparição no canal, internautas cogitaram a possibilidade da ex-mulher de Zé Felipe assumir um cargo por lá. Entretanto, a loira renovou seu contrato com o SBT e segue na emissora até dezembro de 2026.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ator de Avenida Brasil rejeita continuação da novela: "Não toparia"
Ana Maria Braga é acusada de humilhar cozinheira ao vivo na Globo
Boninho é detonado pela ex-mulher Narcisa: “Péssimo pai”

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, a renovação foi assinada após ela apresentar ótimos números de audiência com o programa “Sabadou”, que tem liderado as noites de sábado. O contrato original deveria ser encerrado no final de 2025.

Neste fim de semana, a famosa participou do Teleton, evento beneficente realizado pelo SBT, e doou o montante de R$ 1 milhão através de sua empresa de cosméticos, a WePink.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influenciadora SBT TV Globo Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa ficará até 2026 na emissora
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

A famosa ficará até 2026 na emissora
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A famosa ficará até 2026 na emissora
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A famosa ficará até 2026 na emissora
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

x