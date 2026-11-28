NOVO EMPREENDIMENTO
Aeroporto de Salvador ganhará hotel para passageiros
Espaço será integrado na área de embarque do local
Os viajantes com conexões longas em Salvador poderão descansar dentro do próprio aeroporto da cidade. Em 2027, o Aeroporto Internacional de Salvador ganhará um hotel dentro do terminal de passageiros.
O espaço faz parte da rede W Airport Rooms, especializada em hospedagem aeroportuária, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). A empresa já mantém unidades deste segmento nos aeroportos de Recife, Fortaleza e Curitiba.
A ideia é garantir conforto para aqueles passageiros que passarão muitas horas dentro do aeroporto, com espaços para descanso e banho dentro do mesmo lugar onde eles pegarão os voos, sem precisar de deslocamento pela cidade.
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Valores
Ainda não há informações exatas sobre a quantidade de quartos disponíveis na unidade baiana, mas os valores devem seguir a mesma tabela dos outros empreendimentos espalhados pelo Nordeste.
Quem pretende passar uma diária completa, o famoso pernoite, deverá desembolsar entre R$ 350 e R$ 490, valores que podem variar conforme a antecedência da reserva e a categoria da cabine, seja de solteiro ou casal.
Já os passes rápidos por hora, chamados Day Use, têm valores de R$ 150 a R$ 260, com duração entre 3 e 6 horas de permanência no espaço. Os custos também podem ser alterados, caso o cliente opte por realizar pacotes com programas de salas VIP, como o DragonPass.