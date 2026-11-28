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Os viajantes com conexões longas em Salvador poderão descansar dentro do próprio aeroporto da cidade. Em 2027, o Aeroporto Internacional de Salvador ganhará um hotel dentro do terminal de passageiros.

O espaço faz parte da rede W Airport Rooms, especializada em hospedagem aeroportuária, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA). A empresa já mantém unidades deste segmento nos aeroportos de Recife, Fortaleza e Curitiba.

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A ideia é garantir conforto para aqueles passageiros que passarão muitas horas dentro do aeroporto, com espaços para descanso e banho dentro do mesmo lugar onde eles pegarão os voos, sem precisar de deslocamento pela cidade.

Valores

Ainda não há informações exatas sobre a quantidade de quartos disponíveis na unidade baiana, mas os valores devem seguir a mesma tabela dos outros empreendimentos espalhados pelo Nordeste.

Quem pretende passar uma diária completa, o famoso pernoite, deverá desembolsar entre R$ 350 e R$ 490, valores que podem variar conforme a antecedência da reserva e a categoria da cabine, seja de solteiro ou casal.

Já os passes rápidos por hora, chamados Day Use, têm valores de R$ 150 a R$ 260, com duração entre 3 e 6 horas de permanência no espaço. Os custos também podem ser alterados, caso o cliente opte por realizar pacotes com programas de salas VIP, como o DragonPass.