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Um hotel com 25 anos de história no turismo catarinense foi vendido por cerca de R$ 30 milhões e se prepara para uma nova fase. O Thermas Piratuba Park Hotel, em Piratuba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, será modernizado e terá a capacidade de hospedagem dobrada após a aquisição pelo Grupo Magia e pela Casa Nova Participações.

A negociação marca uma mudança na gestão de um empreendimento tradicional da cidade, conhecida pelo turismo de águas termais. O projeto prevê um retrofit completo, com renovação das instalações, atualização dos ambientes e ampliação da estrutura para atender a um público cada vez mais diversificado.

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Hotel terá estrutura renovada e mais espaço para hóspedes

Com arquitetura inspirada na tradição germânica, o Thermas Piratuba Park Hotel reúne serviços de hospedagem, gastronomia, lazer e descanso, com foco especialmente em famílias.

A proposta dos novos proprietários é preservar elementos que caracterizam o empreendimento, ao mesmo tempo em que incorpora novas soluções de hospitalidade, entretenimento e bem-estar.

O principal destaque do projeto é a ampliação da capacidade hoteleira, que deverá dobrar após as obras. Além disso, o hotel passará por uma renovação de ambientes e instalações, em uma intervenção que busca atualizar a estrutura para acompanhar as mudanças no setor turístico.

1 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

2 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

3 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

4 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

5 de 7 Hotel de Piratuba vendido por R$ 30 milhões | Foto: Divulgação

6 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

7 de 7 Thermas Piratuba Park Hotel | Foto: Divulgação

Grupo amplia investimentos em Piratuba



A compra do hotel integra uma série de investimentos do Grupo Magia no município catarinense, que envolvem diferentes segmentos, como hospedagem, gastronomia, entretenimento e lazer.

Entre os projetos está o Wyndham Piratuba – Magia Grand Resort, desenvolvido em parceria com a rede internacional Wyndham Hotels & Resorts. O empreendimento prevê 237 apartamentos e investimento superior a R$ 100 milhões, além da expectativa de geração de mais de 200 empregos diretos durante a operação.

O grupo também está à frente do Belavária Mundo Mágico, projeto voltado à gastronomia, à cultura germânica e ao entretenimento, além de atuar na operação do resort Termas de São João e preparar novos investimentos comerciais na cidade.

Com a aquisição do Thermas Piratuba Park Hotel, a empresa passa a ampliar sua atuação também na modernização de empreendimentos já consolidados, além dos projetos de construção de novas estruturas turísticas.

Turismo termal movimenta Piratuba



Conhecida pelas águas termais, Piratuba é um dos destinos turísticos do Meio-Oeste de Santa Catarina. A atividade movimenta uma cadeia que vai além da hotelaria, com impacto em restaurantes, comércio, serviços, transporte e opções de lazer.

A expansão da capacidade de hospedagem e a modernização de estruturas existentes acompanham a diversificação da oferta turística do município, que recebe visitantes atraídos pelas águas termais e pelas opções de descanso e entretenimento.

Após 25 anos de funcionamento, o Thermas Piratuba Park Hotel se prepara para uma nova etapa, com mudanças que prometem ampliar a estrutura do empreendimento em meio à movimentação de investimentos no turismo local.