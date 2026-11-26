TURISMO
Feira de Santana planeja parque náutico de R$ 2.9 milhões com marina e restaurantes
Projeto prevê estrutura de lazer e esporte às margens do Rio Jacuípe
Feira de Santana, no interior da Bahia, planeja transformar as margens do Rio Jacuípe em um complexo de turismo, esporte e lazer com 260 mil metros quadrados. O projeto do Parque Náutico do Rio Jacuípe prevê marina, restaurantes, quadras esportivas, arena para eventos e uma possível conexão hidroviária com a Baía de Todos-os-Santos.
Apresentada pela Prefeitura em 30 de julho de 2026, a proposta entrou na fase de estudos de viabilidade em outubro, sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). A iniciativa também conta com a participação da Associação Náutica da Bahia (ANB).
O empreendimento deve ocupar uma área municipal próxima ao condomínio Alphaville. A proposta é aproveitar o potencial de navegação do Rio Jacuípe e criar um novo espaço de convivência para moradores e visitantes.
Parque terá marina, restaurantes e espaços esportivos
O projeto prevê uma estrutura que combina atividades náuticas com opções de gastronomia e lazer. Entre os equipamentos apresentados pela Prefeitura estão galpões para armazenamento de embarcações, píeres e atracadouros para barcos de pequeno e médio porte.
A estrutura também deve contar com uma Vila Gourmet, formada por oito pavilhões destinados a restaurantes e bares distribuídos ao longo da orla.
Na área esportiva e de entretenimento, o planejamento inclui:
- Quadras esportivas: espaços para beach tennis, tênis, vôlei de areia e modalidades poliesportivas;
- Campo de futebol: estrutura destinada à prática esportiva;
- Circuito de caminhada e corrida: área para atividades físicas;
- mirante com vista para o Rio Jacuípe e iluminação cênica;
- Arena multiuso: espaço para shows, competições esportivas, eventos culturais e educativos;
- Estacionamento náutico: galpões para guarda de embarcações, com serviços de movimentação para embarque e desembarque.
O plano também prevê estacionamentos com pavimento permeável e arborização. A intenção é fazer do parque um equipamento público que atraia tanto o público interessado em atividades náuticas quanto os moradores em busca de lazer e gastronomia.
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Projeto prevê ligação com a Baía de Todos-os-Santos
Um dos pontos de maior alcance da proposta é a possibilidade de estabelecer um corredor hidroviário entre Feira de Santana e o litoral baiano.
Segundo a apresentação municipal, o Rio Jacuípe tem 133 quilômetros de extensão, dos quais aproximadamente 45 quilômetros seriam navegáveis no trecho considerado pelo projeto.
A ideia é integrar o rio ao Paraguaçu, passando pelo reservatório de Pedra do Cavalo e seguindo por municípios como Cachoeira, São Félix e Maragogipe, até alcançar a Baía de Todos-os-Santos.
A conexão, caso seja tecnicamente viável, poderá ampliar as possibilidades de turismo náutico entre o interior e o litoral da Bahia. No entanto, a navegabilidade dos trechos e as condições de passagem pela barragem de Pedra do Cavalo ainda precisam ser avaliadas pelos estudos.
Concessão deve definir operação do parque
A proposta da Prefeitura é transferir a gestão do complexo à iniciativa privada por meio de uma concessão. O futuro operador ficará responsável pela implantação, operação, manutenção, segurança, limpeza e melhorias do espaço.
Já o município deverá fiscalizar o contrato e acompanhar o cumprimento das condições de funcionamento e acesso público.
Para estruturar o projeto e preparar o edital, a Prefeitura contratou a FGV em 30 de julho. Os trabalhos começaram em 15 de outubro e abrangem estudos técnicos, econômicos, jurídicos e ambientais.
O investimento inicial anunciado para essa etapa é de R$ 2,9 milhões.
As projeções preliminares também apontam a possibilidade de geração de mais de 1.300 empregos diretos e indiretos durante a implantação e outros 1.200 postos de trabalho na fase de operação. Os números, porém, ainda dependem dos estudos de demanda e da modelagem econômico-financeira.
Associação Náutica participa da articulação
A Associação Náutica da Bahia também passou a integrar as discussões sobre o empreendimento. Presidida por Santiago Campo, a entidade atua na defesa do turismo náutico como alternativa para movimentar a economia, gerar empregos e estimular o desenvolvimento regional.
A participação do setor busca aproximar o planejamento das necessidades do mercado de navegação e das atividades que poderão funcionar no complexo.
Além da estrutura física, a proposta também envolve desafios relacionados à regulamentação da navegação, à gestão dos recursos hídricos e à articulação entre os municípios que poderiam integrar o futuro corredor hidroviário.
Quando o parque náutico será construído?
O Parque Náutico do Rio Jacuípe ainda está em fase de estudos. Os próximos passos dependem da conclusão dos levantamentos da FGV e da definição do modelo econômico e jurídico da concessão.
Somente depois dessa etapa será possível avançar na estruturação do edital e estabelecer as condições para implantação e operação do empreendimento.
A proposta representa uma tentativa de ampliar o aproveitamento turístico dos recursos hídricos do interior baiano, mas a execução do projeto e a criação da ligação hidroviária ainda dependem de viabilidade técnica, ambiental e financeira.