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Feira de Santana, no interior da Bahia, planeja transformar as margens do Rio Jacuípe em um complexo de turismo, esporte e lazer com 260 mil metros quadrados. O projeto do Parque Náutico do Rio Jacuípe prevê marina, restaurantes, quadras esportivas, arena para eventos e uma possível conexão hidroviária com a Baía de Todos-os-Santos.

Apresentada pela Prefeitura em 30 de julho de 2026, a proposta entrou na fase de estudos de viabilidade em outubro, sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). A iniciativa também conta com a participação da Associação Náutica da Bahia (ANB).

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O empreendimento deve ocupar uma área municipal próxima ao condomínio Alphaville. A proposta é aproveitar o potencial de navegação do Rio Jacuípe e criar um novo espaço de convivência para moradores e visitantes.

Parque terá marina, restaurantes e espaços esportivos

O projeto prevê uma estrutura que combina atividades náuticas com opções de gastronomia e lazer. Entre os equipamentos apresentados pela Prefeitura estão galpões para armazenamento de embarcações, píeres e atracadouros para barcos de pequeno e médio porte.

A estrutura também deve contar com uma Vila Gourmet, formada por oito pavilhões destinados a restaurantes e bares distribuídos ao longo da orla.

Na área esportiva e de entretenimento, o planejamento inclui:

Quadras esportivas: espaços para beach tennis, tênis, vôlei de areia e modalidades poliesportivas;

espaços para beach tennis, tênis, vôlei de areia e modalidades poliesportivas; Campo de futebol: estrutura destinada à prática esportiva;

Circuito de caminhada e corrida: área para atividades físicas;

área para atividades físicas; mirante com vista para o Rio Jacuípe e iluminação cênica;

mirante com vista para o Rio Jacuípe e iluminação cênica; Arena multiuso: espaço para shows, competições esportivas, eventos culturais e educativos;

espaço para shows, competições esportivas, eventos culturais e educativos; Estacionamento náutico: galpões para guarda de embarcações, com serviços de movimentação para embarque e desembarque.

O plano também prevê estacionamentos com pavimento permeável e arborização. A intenção é fazer do parque um equipamento público que atraia tanto o público interessado em atividades náuticas quanto os moradores em busca de lazer e gastronomia.

Projeto prevê ligação com a Baía de Todos-os-Santos

Um dos pontos de maior alcance da proposta é a possibilidade de estabelecer um corredor hidroviário entre Feira de Santana e o litoral baiano.

Segundo a apresentação municipal, o Rio Jacuípe tem 133 quilômetros de extensão, dos quais aproximadamente 45 quilômetros seriam navegáveis no trecho considerado pelo projeto.

A ideia é integrar o rio ao Paraguaçu, passando pelo reservatório de Pedra do Cavalo e seguindo por municípios como Cachoeira, São Félix e Maragogipe, até alcançar a Baía de Todos-os-Santos.

A conexão, caso seja tecnicamente viável, poderá ampliar as possibilidades de turismo náutico entre o interior e o litoral da Bahia. No entanto, a navegabilidade dos trechos e as condições de passagem pela barragem de Pedra do Cavalo ainda precisam ser avaliadas pelos estudos.

Concessão deve definir operação do parque

A proposta da Prefeitura é transferir a gestão do complexo à iniciativa privada por meio de uma concessão. O futuro operador ficará responsável pela implantação, operação, manutenção, segurança, limpeza e melhorias do espaço.

Já o município deverá fiscalizar o contrato e acompanhar o cumprimento das condições de funcionamento e acesso público.

Para estruturar o projeto e preparar o edital, a Prefeitura contratou a FGV em 30 de julho. Os trabalhos começaram em 15 de outubro e abrangem estudos técnicos, econômicos, jurídicos e ambientais.

O investimento inicial anunciado para essa etapa é de R$ 2,9 milhões.

As projeções preliminares também apontam a possibilidade de geração de mais de 1.300 empregos diretos e indiretos durante a implantação e outros 1.200 postos de trabalho na fase de operação. Os números, porém, ainda dependem dos estudos de demanda e da modelagem econômico-financeira.

Associação Náutica participa da articulação

A Associação Náutica da Bahia também passou a integrar as discussões sobre o empreendimento. Presidida por Santiago Campo, a entidade atua na defesa do turismo náutico como alternativa para movimentar a economia, gerar empregos e estimular o desenvolvimento regional.

A participação do setor busca aproximar o planejamento das necessidades do mercado de navegação e das atividades que poderão funcionar no complexo.

Além da estrutura física, a proposta também envolve desafios relacionados à regulamentação da navegação, à gestão dos recursos hídricos e à articulação entre os municípios que poderiam integrar o futuro corredor hidroviário.

Quando o parque náutico será construído?

O Parque Náutico do Rio Jacuípe ainda está em fase de estudos. Os próximos passos dependem da conclusão dos levantamentos da FGV e da definição do modelo econômico e jurídico da concessão.

Somente depois dessa etapa será possível avançar na estruturação do edital e estabelecer as condições para implantação e operação do empreendimento.

A proposta representa uma tentativa de ampliar o aproveitamento turístico dos recursos hídricos do interior baiano, mas a execução do projeto e a criação da ligação hidroviária ainda dependem de viabilidade técnica, ambiental e financeira.