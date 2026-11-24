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FESTAS DE FIM DE ANO

O Nordeste segue sendo a principal rota turística para as festas de final de ano no Brasil. Com shows privados em diversos estados, que reúnem pacotes open bar e open food, a região domina a lista de destinos queridinhos de turistas brasileiros e internacionais.

Dentre as opções mais econômicas está Salvador, capital da Bahia. De acordo com o relatório Viagem de Natal e Ano Novo 2026 do KAYAK, a cidade é a mais acessível do Nordeste neste período que marca o fim de dezembro e o início de janeiro.

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O valor médio das passagens para os seis destinos nordestinos da lista divulgada por eles ultrapassa o montante de R$1.700. Os bilhetes aéreos para Salvador chegam a marca de R$1.748, enquanto os de Maceió e Natal são os mais caros, custando R$2.376 e R$2.436, respectivamente.

O que fazer em Salvador no fim de ano?

Salvador conta com algumas opções de eventos para quem deseja curtir as festas de fim de ano. Durante o Natal, a cidade conta com pontos de iluminação pública gratuita, programação cultural no Centro Histórico e atrações temáticas em shoppings e hotéis.

A Vila Natalina fica localizada no Centro Histórico, nas regiões da Praça Municipal, Rua Chile, Praça da Sé, Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho. Os espaços costumam concentrar árvores gigantes, túneis de luz, presépios e apresentações culturais que seguem até 6 de janeiro, com programação na página da prefeitura.

Já no réveillon, a programação fica por conta do Festival Virada Salvador. O evento, que tem duração de 5 dias, conta com apresentações de grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Zé Vaqueiro, Edson Gomes, Daniela Mercury, Pedro Sampaio e outros.

Os shows começam no dia 30 de dezembro e seguem até o dia 3 janeiro de 2027. As apresentações são gratuitas e acontecem na Arena O Canto da Cidade, no bairro Boca do Rio.