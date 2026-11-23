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Quem pretende conhecer a Ilha do Campeche, em Florianópolis, Santa Catarina, precisará desembolsar mais para visitar o destino turístico. A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) anunciou um reajuste na tarifa de acesso, que passará de R$ 15 para R$ 35 durante a alta temporada.

A mudança foi estabelecida por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial do Município na semana passada. Fora do período de maior movimento, entre 30 de abril e 30 de outubro, o ingresso custará R$ 20.

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Apesar do aumento, as regras de gratuidade e os benefícios de meia-entrada foram mantidos. Crianças menores de seis anos e participantes de projetos escolares continuam isentos da cobrança. Já idosos, pessoas com deficiência e crianças de seis a 12 anos têm direito ao pagamento de metade do valor.

Visitação terá cobrança adicional

Além da tarifa municipal, os visitantes devem considerar uma cobrança de R$ 6,70 feita pelo Instituto Ilha do Campeche. Segundo a Floram, o recurso é destinado às atividades de fiscalização, monitoramento e conservação ambiental da unidade.

Essa taxa é aplicada exclusivamente a quem chega à ilha por meios próprios, como embarcações particulares, caiaques, pranchas ou a nado, sempre respeitando os limites e as regras de visitação.

Ilha terá limite de 800 visitantes por dia



Conhecida pelas águas cristalinas e pela paisagem que lhe rendeu o apelido de Caribe Catarinense, a Ilha do Campeche continuará recebendo, no máximo, 800 pessoas por dia.

O controle será feito por meio de autorizações individuais de visitação, emitidas em formato de bilhete virtual. O documento deverá ser solicitado exclusivamente pelo site da Prefeitura de Florianópolis e informará a data da visita e a modalidade de transporte escolhida pelo turista.

Por que o ingresso da Ilha do Campeche ficou mais caro?

De acordo com a portaria da Floram, o reajuste busca equilibrar os custos da gestão da visitação e garantir a sustentabilidade ambiental do Monumento Natural Municipal Ilha do Campeche.

A arrecadação será utilizada para financiar diferentes atividades, entre elas a fiscalização ambiental e patrimonial, o apoio aos agentes públicos e à Guarda Municipal, além da manutenção das estruturas disponíveis aos visitantes.

Outra frente contemplada é o programa de visitação e conservação, que inclui o trabalho de monitores ambientais responsáveis por acompanhar os turistas nas trilhas terrestres e subaquáticas.

Também estão previstos investimentos na conservação dos caminhos tradicionais, na sinalização turística, na preservação arqueológica e na modernização do controle de acesso. Entre as medidas está o aprimoramento do agendamento prévio e da emissão de vouchers individuais com QR Code.