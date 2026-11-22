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Salvador está ganhando cada vez mais destaque na rota de turismo mundial. A capital baiana integrou a lista de 20 melhores destinos de viagem em 20277, divulgada pela BBC Travel nesta semana.

Embora não haja uma ordem de preferência na lista, a cidade aparece em 5º lugar, sendo classificada como um dos cenários mundiais que receberão a Copa do Mundo da Fifa de Futebol Feminino de 2027.

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Dentre os principais destaques turísticos estão a beleza das águas verde-esmeralda da Baía de Todos os Santos, a culinária única e marcante da Bahia, e a rica herança afro-brasileira nas ruas de Salvador, como no Largo do Pelourinho, com suas casas coloniais e igrejas barrocas.

Outro destaque do roteiro apresentado é o clássico passeio de barco pela Baía de Todos os Santos até a ilha dos Frades, área com morros cobertos de árvores e águas cristalinas, que recebe turistas de todas as partes do mundo.

Lista completa

única cidade brasileira na lista, Salvador divide espaço com grandes países que são centros turísticos famosos, como Japão, Canadá, França, Austrália e Estados Unidos.

Confira a lista completa: