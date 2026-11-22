Os turistas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não precisam mais pagar para acessar a região de Ilha Grande. A prefeitura da cidade suspendeu a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável (TTS) e retirou os totens de pagamento instalados no cais da região nesta semana.

A tarifa regular da TTS era de R$ 50 por pessoa, com validade de 30 dias. No entanto, aqueles que faziam o passeio de apenas um dia pelas ilhas pagavam apenas R$ 28, e os visitantes que não apresentavam comprovantes de pelo menos duas diárias em uma hospedagem regularizada em Angra pagavam R$ 100.

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A cobrança entrou em vigor no dia 1º de junho de 2026 e era realizada pelo sistema de cobrança da CashPago, que rompeu o contrato com a Prefeitura de Angra dos Reis, ocasionando na suspensão das catracas.

Faturamento milionário

Ao longo destes 5 meses de cobranças da taxa, a prefeitura acumulou um faturamento milionário. De acordo com dados divulgados pelo próprio órgão público, foram acumulados cerca de R$ 4,21 milhões.

O valor arrecadado deve ser destinado a obras de infraestrutura e saneamento básico na Ilha Grande, a fim de melhorar a aparência da região para o recebimento de mais turistas durante a temporada de cruzeiros 2026/2027, que deve receber 51 escalas de navios.

Vale lembrar que a taxa foi alvo de críticas por parte dos moradores e comerciantes da região, que alegaram que a cobrança poderia causar um afastamento dos turistas, levando o caso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.