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Vorcaro planejou criar banco em parceria com Virginia Fonseca
Empreendimentos teria nome inspirado em marca da influenciadora
Virginia Fonseca quase se tornou garota propaganda de um dos bancos de Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o banqueiro planejou criar o Webank, inspirado na marca de cosméticos da influenciadora, a WePink.
A ideia era apresentar a loira e o ex-marido dela, o cantor Zé Felipe, como principais rostos do empreendimento. O contrato inicial era de R$ 25 milhões para o ex-casal, com validade de 12 meses de divulgação em propagandas publicitárias e em posts nas redes sociais.
O acordo, que foi planejado por Vorcaro e Flávio Carneiro, sócio dele, começou a ser discutido em fevereiro de 2024, pouco mais de um ano antes da separação de Virginia e Zé Felipe.
Na época, o Banco Master chegou a protocolar quatro pedidos de registro para a marca Webank, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os pedidos não informaram se a loira seria sócia do empreendimento.
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Propaganda incluia ator internacional
Além do protagonismo de Virginia e Zé Felipe na propaganda, Vorcaro também pretendia incluir uma cena do ator internacional Will Smith. A ideia era apresentar o famoso de terno, dizendo que o banco era dele, antes do casal surgir e dizer a seguinte frase: “banco é de todos, é nosso”.
Durante as negociações, foram citadas algumas sugestões de outros casais famosos, mas o dono do banco Master reforçou que só aceitaria fazer com Virginia e Zé, pois eles eram populares e carismáticos.
No entanto, o projeto não avançou e as negociações não seguiram adiante. Cerca de um ano depois, Daniel Vorcaro foi preso, onde segue sob investigação do Supremo Tribunal Federal (STF).