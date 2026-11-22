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Virginia Fonseca quase se tornou garota propaganda de um dos bancos de Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas pelo O Globo, o banqueiro planejou criar o Webank, inspirado na marca de cosméticos da influenciadora, a WePink.

A ideia era apresentar a loira e o ex-marido dela, o cantor Zé Felipe, como principais rostos do empreendimento. O contrato inicial era de R$ 25 milhões para o ex-casal, com validade de 12 meses de divulgação em propagandas publicitárias e em posts nas redes sociais.

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O acordo, que foi planejado por Vorcaro e Flávio Carneiro, sócio dele, começou a ser discutido em fevereiro de 2024, pouco mais de um ano antes da separação de Virginia e Zé Felipe.

Na época, o Banco Master chegou a protocolar quatro pedidos de registro para a marca Webank, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Os pedidos não informaram se a loira seria sócia do empreendimento.

Propaganda incluia ator internacional

Além do protagonismo de Virginia e Zé Felipe na propaganda, Vorcaro também pretendia incluir uma cena do ator internacional Will Smith. A ideia era apresentar o famoso de terno, dizendo que o banco era dele, antes do casal surgir e dizer a seguinte frase: “banco é de todos, é nosso”.

Durante as negociações, foram citadas algumas sugestões de outros casais famosos, mas o dono do banco Master reforçou que só aceitaria fazer com Virginia e Zé, pois eles eram populares e carismáticos.

No entanto, o projeto não avançou e as negociações não seguiram adiante. Cerca de um ano depois, Daniel Vorcaro foi preso, onde segue sob investigação do Supremo Tribunal Federal (STF).