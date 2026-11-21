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O sertão de Pernambuco esconde um verdadeiro paraíso turístico e histórico. Localizado às margens do Rio São Francisco, o Lago de Itaparica abriga a antiga Petrolândia, cidade submersa há cerca de 40 anos, conhecida como “Atlântida brasileira”.

O local foi inundado pela construção de uma usina hidrelétrica em 1988. Entretanto, a cidade foi realocada e sua sede municipal transferida e reassentada na “nova Petrolândia”, que hoje em dia está às margens da BR-316.

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Os moradores também foram realocados pelo governo. De acordo com dados divulgados em documentos do Tribunal de Contas da União (TCU), 6.100 famílias receberam reassentamento rural e 4.400 urbano.

Em números, isso representa cerca de 40 mil pessoas reassentadas dos locais engolidos pela água, como mostra um levantamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Ruínas se tornaram ponto turístico

Embora a cidade tenha sido jogada para o fundo das águas, suas ruínas se tornaram cartão-postal e símbolo da história local. O principal ponto turístico afogado é a igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é o mais aparente à primeira vista.

Para visitar as ruínas, os turistas realizam passeios de lancha, catamarã ou para mergulho acompanhado com guia. Além da igreja, outras atrações que chamam a atenção são a Praia do Sobrado e a Ilha de Rarrá.

O acesso à ilha e a praia é realizado por barco. Os locais oferecem locais de banho e lazer, além do Sítio Arqueológico do Letreiro do Sobrado, unindo à história as belezas naturais da região.

Como chegar a Petrolândia?

Petrolândia (PE) não possui aeroporto próprio, então o trajeto combina voos até aeroportos regionais, viagens de ônibus ou deslocamento de carro. A cidade fica às margens da BR-316.

Dentre as principais opções de aeroportos estão Recife (REC), Maceió (MCZ), Aracaju (AJU) ou Juazeiro do Norte (JDO), dependendo do local de origem do turista.

Saindo do aeroporto de Recife, a viagem rodoviária até Petrolândia leva cerca de 7 a 8 horas. No entanto, existem linhas rodoviárias diretas e com conexão vindas de várias capitais e cidades do Nordeste e de outras regiões do Brasil, com duração entre 7 e 10 horas.