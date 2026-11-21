TURISMO
Airbnb muda regras e hóspedes não precisarão mais lavar louça antes de sair
Regras passam a valer para reservas a partir de 20 de novembro
A obrigação de lavar a louça, trocar roupas de cama ou retirar o lixo antes de deixar um imóvel alugado pelo Airbnb chega ao fim. A partir desta sexta-feira, 20, a plataforma passa a proibir que anfitriões exijam dos hóspedes tarefas domésticas que demandem tempo e esforço excessivos.
A mudança estabelece limites para as obrigações impostas durante as hospedagens e busca evitar que os viajantes tenham de realizar atividades normalmente atribuídas a profissionais de limpeza. A empresa também prevê um limite de até sete regras que os proprietários podem estabelecer, sem impedir solicitações adicionais consideradas razoáveis.
Segundo a plataforma, o pagamento de uma eventual taxa de limpeza não significa que o hóspede precise assumir serviços domésticos durante a estadia ou antes de deixar o imóvel.
O que os anfitriões ainda podem pedir?
As novas diretrizes diferenciam tarefas consideradas excessivas de pequenos cuidados com o imóvel. Assim, algumas solicitações continuam permitidas, desde que não transfiram aos hóspedes responsabilidades próprias da limpeza profissional.
Entre as principais mudanças estão:
- Louça: os anfitriões não poderão exigir que os hóspedes lavem e guardem pratos, copos e talheres. Será permitido pedir que os utensílios utilizados sejam deixados na pia ou na máquina de lavar louça.
- Roupas de cama: não será permitido exigir que os ocupantes retirem os lençóis e os coloquem na máquina de lavar. Separar as toalhas usadas, entretanto, continua sendo uma solicitação aceitável.
- Lixo: os proprietários não poderão obrigar os hóspedes a levar os resíduos para fora do imóvel. Poderão, porém, solicitar que o lixo seja colocado nas lixeiras indicadas e separado conforme as orientações de reciclagem.
- Ar-condicionado e ventilador: não será permitido restringir o uso desses equipamentos em determinados horários. O anfitrião poderá pedir que os aparelhos sejam desligados quando os hóspedes saírem da propriedade.
O que diz o Airbnb sobre as novas regras?
De acordo com a empresa, a atualização atende a reclamações e solicitações dos próprios usuários, que apontaram o excesso de tarefas domésticas como um problema durante as hospedagens.
A plataforma explicou que as medidas buscam tornar as expectativas dos anfitriões mais claras e equilibradas, evitando exigências que possam encarecer as estadias ou dificultar a experiência dos viajantes.
As novas regras serão aplicadas às reservas realizadas a partir de 20 de novembro. A empresa também informou que poderá admitir exceções em circunstâncias específicas, como situações de falta de água, racionamento ou outras restrições hídricas. Nesses casos, por exemplo, o anfitrião poderá solicitar que os hóspedes reduzam o tempo de banho.
Para facilitar a adaptação, o Airbnb também pretende divulgar as orientações aos proprietários por meio dos lembretes de reserva.
Leia Também:
Anfitriões podem aplicar multas?
As regras dos imóveis continuam sob responsabilidade dos anfitriões, mas não será permitido impor multas aos hóspedes pelo descumprimento das solicitações.
Além disso, contratos e exigências adicionais só serão aceitos quando estiverem de acordo com a legislação local ou forem autorizados pela associação de moradores, quando aplicável.
Caso um hóspede identifique uma exigência que contrarie as diretrizes da plataforma, poderá comunicar o problema ao Airbnb. O anfitrião, por sua vez, terá a possibilidade de apresentar um recurso caso discorde da avaliação.