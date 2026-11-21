Siga o A TARDE no Google

A obrigação de lavar a louça, trocar roupas de cama ou retirar o lixo antes de deixar um imóvel alugado pelo Airbnb chega ao fim. A partir desta sexta-feira, 20, a plataforma passa a proibir que anfitriões exijam dos hóspedes tarefas domésticas que demandem tempo e esforço excessivos.

A mudança estabelece limites para as obrigações impostas durante as hospedagens e busca evitar que os viajantes tenham de realizar atividades normalmente atribuídas a profissionais de limpeza. A empresa também prevê um limite de até sete regras que os proprietários podem estabelecer, sem impedir solicitações adicionais consideradas razoáveis.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a plataforma, o pagamento de uma eventual taxa de limpeza não significa que o hóspede precise assumir serviços domésticos durante a estadia ou antes de deixar o imóvel.

O que os anfitriões ainda podem pedir?

As novas diretrizes diferenciam tarefas consideradas excessivas de pequenos cuidados com o imóvel. Assim, algumas solicitações continuam permitidas, desde que não transfiram aos hóspedes responsabilidades próprias da limpeza profissional.

Entre as principais mudanças estão:

Louça: os anfitriões não poderão exigir que os hóspedes lavem e guardem pratos, copos e talheres. Será permitido pedir que os utensílios utilizados sejam deixados na pia ou na máquina de lavar louça.

os anfitriões não poderão exigir que os hóspedes lavem e guardem pratos, copos e talheres. Será permitido pedir que os utensílios utilizados sejam deixados na pia ou na máquina de lavar louça. Roupas de cama: não será permitido exigir que os ocupantes retirem os lençóis e os coloquem na máquina de lavar. Separar as toalhas usadas, entretanto, continua sendo uma solicitação aceitável.

não será permitido exigir que os ocupantes retirem os lençóis e os coloquem na máquina de lavar. Separar as toalhas usadas, entretanto, continua sendo uma solicitação aceitável. Lixo: os proprietários não poderão obrigar os hóspedes a levar os resíduos para fora do imóvel. Poderão, porém, solicitar que o lixo seja colocado nas lixeiras indicadas e separado conforme as orientações de reciclagem.

os proprietários não poderão obrigar os hóspedes a levar os resíduos para fora do imóvel. Poderão, porém, solicitar que o lixo seja colocado nas lixeiras indicadas e separado conforme as orientações de reciclagem. Ar-condicionado e ventilador: não será permitido restringir o uso desses equipamentos em determinados horários. O anfitrião poderá pedir que os aparelhos sejam desligados quando os hóspedes saírem da propriedade.

O que diz o Airbnb sobre as novas regras?

De acordo com a empresa, a atualização atende a reclamações e solicitações dos próprios usuários, que apontaram o excesso de tarefas domésticas como um problema durante as hospedagens.

A plataforma explicou que as medidas buscam tornar as expectativas dos anfitriões mais claras e equilibradas, evitando exigências que possam encarecer as estadias ou dificultar a experiência dos viajantes.

As novas regras serão aplicadas às reservas realizadas a partir de 20 de novembro. A empresa também informou que poderá admitir exceções em circunstâncias específicas, como situações de falta de água, racionamento ou outras restrições hídricas. Nesses casos, por exemplo, o anfitrião poderá solicitar que os hóspedes reduzam o tempo de banho.

Para facilitar a adaptação, o Airbnb também pretende divulgar as orientações aos proprietários por meio dos lembretes de reserva.

Anfitriões podem aplicar multas?



As regras dos imóveis continuam sob responsabilidade dos anfitriões, mas não será permitido impor multas aos hóspedes pelo descumprimento das solicitações.

Além disso, contratos e exigências adicionais só serão aceitos quando estiverem de acordo com a legislação local ou forem autorizados pela associação de moradores, quando aplicável.

Caso um hóspede identifique uma exigência que contrarie as diretrizes da plataforma, poderá comunicar o problema ao Airbnb. O anfitrião, por sua vez, terá a possibilidade de apresentar um recurso caso discorde da avaliação.