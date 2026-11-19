TURISMO
Fortaleza de 284 anos será aberta ao público após investimento de R$ 18 milhões
Fechada desde 1937, Fortaleza de Araçatuba será restaurada com investimento de R$ 18 milhões
A previsão é que a Fortaleza de Araçatuba, em Florianópolis, volte a receber visitantes após quase nove décadas fechada. Construído no século XVIII, o monumento histórico passará por uma restauração que inclui melhorias de acesso, recuperação das estruturas originais e implantação de equipamentos para receber o público.
Na quarta-feira, 18, foi assinada a autorização para abertura da licitação que vai selecionar a empresa responsável pela execução das obras. O projeto prevê investimento de R$ 18 milhões, com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).
Entre as principais intervenções está a construção de um trapiche de aproximadamente 36 metros de comprimento. A estrutura fará a ligação entre o mar e a costa rochosa da ilhota, permitindo que embarcações atraquem com mais segurança e facilitando o desembarque dos visitantes.
O projeto também prevê a instalação de sanitários, estrutura de apoio, sinalização, manutenção geral e paisagismo nas áreas de circulação e na praça de acesso.
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Fortaleza de Araçatuba passará por restauração
Uma das etapas centrais do projeto será a consolidação e requalificação dos remanescentes edificados do conjunto histórico. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, os trabalhos seguirão modelos de restauração já aplicados em outros monumentos da cidade, como a Fortaleza de São José da Ponta Grossa.
Ao todo, o complexo reúne 13 estruturas históricas, distribuídas em uma área construída de 1.281,51 metros quadrados. Entre os espaços que serão contemplados estão:
- Armazém da Praia;
- Muros do antigo trapiche;
- Casa do Comandante;
- Casa da Farinha;
- Casa da Palamenta e sua rampa;
- Bateria Principal;
- Paiol de Pólvora;
- Fonte;
- Casas dos Moços 1 e 2;
- Cisterna;
- Quartel das Tropas;
- Bateria Inferior.
Os projetos executivos de restauro já foram concluídos e receberam aprovação do Iphan. A expectativa da administração municipal é iniciar as obras no primeiro semestre de 2027.
A execução ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis. Depois da assinatura da ordem de serviço, o prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de aproximadamente 14 meses.