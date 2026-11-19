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A previsão é que a Fortaleza de Araçatuba, em Florianópolis, volte a receber visitantes após quase nove décadas fechada. Construído no século XVIII, o monumento histórico passará por uma restauração que inclui melhorias de acesso, recuperação das estruturas originais e implantação de equipamentos para receber o público.

Na quarta-feira, 18, foi assinada a autorização para abertura da licitação que vai selecionar a empresa responsável pela execução das obras. O projeto prevê investimento de R$ 18 milhões, com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

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Entre as principais intervenções está a construção de um trapiche de aproximadamente 36 metros de comprimento. A estrutura fará a ligação entre o mar e a costa rochosa da ilhota, permitindo que embarcações atraquem com mais segurança e facilitando o desembarque dos visitantes.

O projeto também prevê a instalação de sanitários, estrutura de apoio, sinalização, manutenção geral e paisagismo nas áreas de circulação e na praça de acesso.

Fortaleza de Araçatuba passará por restauração



Uma das etapas centrais do projeto será a consolidação e requalificação dos remanescentes edificados do conjunto histórico. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, os trabalhos seguirão modelos de restauração já aplicados em outros monumentos da cidade, como a Fortaleza de São José da Ponta Grossa.

Ao todo, o complexo reúne 13 estruturas históricas, distribuídas em uma área construída de 1.281,51 metros quadrados. Entre os espaços que serão contemplados estão:

Armazém da Praia;

Muros do antigo trapiche;

Casa do Comandante;

Casa da Farinha;

Casa da Palamenta e sua rampa;

Bateria Principal;

Paiol de Pólvora;

Fonte;

Casas dos Moços 1 e 2;

Cisterna;

Quartel das Tropas;

Bateria Inferior.

Os projetos executivos de restauro já foram concluídos e receberam aprovação do Iphan. A expectativa da administração municipal é iniciar as obras no primeiro semestre de 2027.

A execução ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis. Depois da assinatura da ordem de serviço, o prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de aproximadamente 14 meses.