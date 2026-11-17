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A Bahia está com tudo entre os viajantes que querem explorar as praias brasileiras. Localizada no sul do estado, escondida entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho conquistou a 8ª posição no Top 10 das melhores da América do Sul na edição de 2026 do Tripadvisor.

Com águas cristalinas que imitam o Caribe, o local também ganhou destaque no renomado guia britânico Rough Guides, sendo apontado como um dos trechos mais espetaculares da Costa do Descobrimento.

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E as premiações da praia não param por aí. Em 2024, ela apareceu pela primeira vez no ranking Travellers' Choice, ganhando destaque entre as praias mais bonitas do mundo.

Mas afinal, o que a Praia do Espelho esconde?

O maior pico de destaque da Praia do Espelho acontece sempre que a maré recua, quando poças rasas e cristalinas se formam entre os recifes. As águas costumam refletir o céu azul e as falésias coloridas ao redor, em tons de rosa, vermelho, bege e ocre.

As águas também são mornas e calmas, perfeitas para quem busca descansar e garantir um banho relaxante. Roteiro que se une a caminhadas sem pressa pela orla e almoços no estilo pé na areia.

A localização também permite uma experiência diferente ao turista, fazendo com que ele explore outros destinos da região, como Praia dos Amores, Praia do Outeiro, Trancoso e Caraíva.

Como chegar

As maneiras mais comuns de chegar à Praia do Espelho são de carro, passeio/transfer ou ônibus/van. O trajeto mais fácil e rápido é a partir de Trancoso, com cerca de 24 km e duração de 40 a 50 minutos.

O local possui um aeroporto próprio, chamado Aeroporto Terravista, que é particular e dedicado à aviação executiva, jatos particulares e voos charter. No entanto, os turistas que vierem de voo comercial podem optar por desembarcar no Aeroporto Internacional de Porto Seguro.

Neste trecho, eles devem pegar uma balsa e seguindo pela BA-001 em direção a Trancoso e ao trevo para Caraíva/Praia do Espelho.