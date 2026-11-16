Moradores da região que cobre a Praia de Vera Cruz, em Mongaguá, no litoral de São Paulo, estão sofrendo com o avanço do mar. A faixa de areia da região tem ficado reduzida com o fenômeno, causando um prejuízo de R$ 27 milhões para a recuperação da orla.

A requalificação do local faz parte de um projeto realizado pela prefeitura do município da Baixada Santista. O projeto visa reconstruir trechos do muro de contenção da cidade, que foi atingido pelas fortes ressacas de 2019 e 2020.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os impactos estão sendo analisados por pesquisadores do Instituto de Geociência da Universidade de São Paulo (USP), que realizaram visitas técnicas ao local no início do mês. Eles percorreram três pontos da costa para analisar os processos erosivos da praia.

No entanto, não há registros de impactos diretos do mar em imóveis particulares ou estruturas públicas do municípios. Em nota enviada à imprensa, a prefeitura de Mongaguá informou que não houveram registros dessa erosão costeira.

Pesquisa será finalizada em 2027

Embora já esteja avançada, a pesquisa sobre as condições do local e seus impactos só serão disponibilizadas à prefeitura de Mongaguá a partir do primeiro semestre de 2027, após a conclusão do diagnóstico.

A ideia é apresentar um guia para os governantes, alertando sobre futuras intervenções na região. Além de conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação ambiental e a segurança dos moradores da região, que podem ser afetados com as mudanças marítimas ao longo dos anos.