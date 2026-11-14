Caos aéreo nos EUA: turismo no Brasil pode ter impacto por até 5 dias após pane

A paralisação dos aeroportos dos Estados Unidos, provocada por uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo, pode causar reflexos no turismo internacional pelos próximos quatro a cinco dias.

A avaliação é do presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, em entrevista ao portal A TARDE neste sábado, 14, durante a 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul.

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A suspensão das decolagens nos aeroportos norte-americanos, registrada na sexta-feira, 13, provocou atrasos e cancelamentos em diferentes países, incluindo o Brasil. Embora as operações tenham sido retomadas, os impactos ainda são sentidos pelas companhias aéreas e pelos passageiros.

Questionado pelo A TARDE sobre os possíveis reflexos da crise no turismo brasileiro, Bruno Reis afirmou que ainda não é possível dimensionar as consequências para a chegada de visitantes estrangeiros ao país.

“Foi um acontecimento global. Ainda não está tão claro quais são os impactos que a gente vai acabar tendo em relação ao recebimento de turistas internacionais. Com certeza, a gente vai ter um vácuo de aproximadamente quatro ou cinco dias sem os próprios voos”, afirmou.

Bruno Reis, presidente da Embratur concedeu entrevista exclusiva ao portal A TARDE - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Como o Brasil pode se preparar?

Durante a entrevista, o presidente da Embratur também foi questionado sobre como o Brasil pode se preparar para enfrentar situações semelhantes e minimizar os impactos de crises internacionais sobre o turismo.

Bruno Reis destacou que a agência está trabalhando em parceria com associações do setor para buscar soluções que reduzam os transtornos aos viajantes.

A gente também está trabalhando em parceria com as próprias associações para poder mitigar a jornada do passageiro, para quem perdeu o voo, para quem tinha alguns compromissos, para poder, de fato, entender como é que a gente ajuda

Paralisação afeta voos no Brasil

Os efeitos da pane no sistema aéreo norte-americano ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos e atingiram passageiros com viagens programadas no Brasil. No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quatro voos que ligariam a cidade a Nova York foram cancelados neste sábado, 14.

Em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos contabilizou nove cancelamentos relacionados à ocorrência de sexta-feira, 13. Apesar dos transtornos, a administração informou que as operações estavam normalizadas na manhã de sábado.

A situação teve origem em problemas de comunicação no controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos, que levaram as autoridades a interromper temporariamente as decolagens em todo o território norte-americano.

A restrição foi retirada após pouco mais de quatro horas, mas os efeitos continuaram sendo sentidos pelos viajantes.

*A repórter viajou a Gramado a convite da organização do Festuris.