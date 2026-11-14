Aeroportos do Brasil operam normalmente, mas voos aos EUA são afetados

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Os principais aeroportos brasileiros operam normalmente neste sábado, 14, no entanto, ainda registram alterações em voos com origem ou destino nos Estados Unidos.

As mudanças são reflexos da interrupção de quatro horas do tráfego aéreo norte-americano, que provocou milhares de cancelamentos e atrasos, nesta sexta-feira, 13.

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No Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do país, a administração informou que as operações seguem sem alterações. Na sexta-feira, dez voos foram cancelados.

De acordo com o painel de voos do terminal, estão confirmadas decolagens noturnas para Nova York e Atlanta. Além disso, estão previstas partidas para Chicago, Houston, Dallas, Boston, Miami e Newark, em Nova Jersey.

No entanto, a GRU Airport orientou os passageiros a consultar diretamente as companhias aéreas para verificar possíveis mudanças nos horários e receber informações atualizadas sobre as viagens.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, também registrou cancelamentos. Foram duas chegadas procedentes de Nova York. Outros dois pousos, vindos de Houston e Miami, estão programados. Já para a noite, há três decolagens previstas, com destinos a Houston e Miami.

A concessionária Aena, responsável pela administração do terminal, informou que acompanha de perto a situação e recomendou que passageiros com viagens para os Estados Unidos consultem as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Em Fortaleza, um voo com destino a Orlando, que deveria partir às 4h20 deste sábado, foi reprogramado para as 12h.

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, também orientou os passageiros a acompanhar as atualizações diretamente com as empresas aéreas.

No Distrito Federal, as operações seguem normalmente. Segundo a Inframerica, voos com destino a Miami e Orlando decolaram dentro do horário previsto.

Mais de 3 mil voos cancelados nos Estados Unidos

Apesar da retomada do tráfego aéreo no país no fim da noite de sexta-feira, 13, os passageiros ainda enfrentam dificuldades. Segundo a CNN, mais de 3 mil voos com partidas, chegadas ou conexões nos Estados Unidos permaneciam cancelados neste sábado. As informações foram obtidas na plataforma FlightAware.

Outras 300 operações também estavam previstas para sofrer atrasos. Desde a interrupção temporária das viagens, mais de 15 mil voos foram cancelados ou registraram atrasos, de acordo com dados.