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Gigante da tecnologia dá folga para 7 mil funcionários jogarem GTA 6

Lançamento oficial de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) está previsto para 19 de novembro

Gustavo Nascimento
Por
GTA 6
GTA 6 - Foto: Divulgação

A Logitech, gigante do setor de tecnologia e fabricante de acessórios para computadores e videogames, anunciou um benefício inusitado para cerca de 7 mil funcionários ao redor do mundo: um dia de folga remunerada para jogar videogame.

A iniciativa, batizada de “Logi Game Day”, foi divulgada às vésperas do lançamento de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), previsto para 19 de novembro.

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O benefício, no entanto, não está restrito ao GTA, de forma que cada colaborador poderá escolher o jogo e a data em que pretende aproveitar a folga, desde que faça isso até novembro de 2027. A medida também contempla estagiários e funcionários da empresa no Brasil.

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A Logitech explicou que a proposta busca reconhecer o papel dos videogames no desenvolvimento de habilidades que podem ser úteis no ambiente profissional, como concentração, criatividade e resolução de problemas.

Folga não precisa ser no dia do lançamento

Apesar da proximidade com a estreia de GTA 6, os funcionários não precisam utilizar o benefício em 19 de novembro. A data pode ser escolhida individualmente, e a empresa continuará funcionando normalmente no dia do lançamento.

Além da folga, a Logitech prepara uma transmissão especial da divisão de jogos da companhia, a Logitech G, diretamente de sua sede em San José, na Califórnia, na data de estreia do título.

A CEO global da empresa, Hanneke Faber, defendeu a iniciativa e afirmou que é necessário superar a ideia de que jogar videogame representa perda de tempo. Segundo a executiva, as experiências nos jogos podem contribuir para o desempenho em outras atividades.

GTA 6 chega neste mês

Um dos lançamentos mais aguardados da indústria dos games, GTA 6 tem estreia prevista para 19 de novembro de 2026. O jogo estará disponível inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A história se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, e tem Vice City como principal cenário. A trama acompanha os protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos, envolvidos em uma sequência de crimes e conspirações.

O título é desenvolvido pela Rockstar Games, responsável por outros sucessos da franquia, como GTA 5, lançado em 2013.

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