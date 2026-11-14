Da cachaça ao casamento de luxo: Bahia apresenta diversidade turística em feira

A diversidade de experiências turísticas da Bahia ganhou destaque na 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada entre os dias 12 e 15 de novembro, no Rio Grande do Sul.

Com três estandes e diferentes estratégias de promoção, o estado apresenta atrativos que vão das praias paradisíacas ao turismo de aventura, passando pela gastronomia, cultura e pelo mercado de casamentos de luxo.

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Considerado um dos maiores eventos de negócios turísticos da América Latina, o Festuris reúne profissionais do setor, representantes de destinos nacionais e internacionais, operadoras, agentes de viagens e empresários.

A participação baiana busca ampliar a visibilidade do estado e apresentar a variedade de experiências disponíveis aos visitantes.

Nos espaços dedicados à Bahia, o público encontra atrativos ligados à produção de cachaça, às paisagens e experiências da Chapada Diamantina e aos destinos de sol e praia, com destaque para Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva.

Outro segmento promovido é o de destination wedding, modalidade em que os casais escolhem um destino turístico para realizar a cerimônia de casamento. Nesse mercado, a Praia do Forte, no Litoral Norte, aparece entre as apostas para atrair celebrações de alto padrão.

Um dos estandes da Bahia na Festuris - Foto: Laís Rocha | Setur-BA

Em entrevista ao portal A TARDE, Luiz Castro, coordenador técnico da Diretoria de Promoção da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), destacou a importância da participação do estado no evento.

“A Festuris é uma das grandes feiras nacionais do turismo. Então, a Bahia, logicamente, pela importância do destino que é, não poderia deixar de estar. A Bahia é um estado do tamanho da França, um estado que tem o litoral que a gente tem, a quantidade de zonas turísticas, o número de praias e de segmentos. Eu costumo dizer que a Bahia tem turismo LGBT, turismo religioso, enoturismo, ecoturismo, pesca. A gente só não tem neve, o resto a gente tem”, afirmou.

Do chocolate ao turismo de luxo

Além dos destinos tradicionais, a Bahia utiliza a feira para apresentar segmentos que ampliam as possibilidades de experiências no estado. Entre eles estão o turismo gastronômico, o enoturismo e a Estrada do Chocolate, na Costa do Cacau, região sul da Bahia.

Segundo Luiz Castro, a estratégia é justamente evitar que a divulgação fique concentrada em um único tipo de atração, considerando a variedade de interesses dos turistas.

“A gente tem muita coisa, uma infinidade de segmentos. É muito plural. Temos casamentos de luxo, enoturismo, chocolate, a Estrada do Chocolate na região da Costa do Cacau. Imagina, baianos chegando a Gramado para distribuir chocolate! A gente tem história, cultura, sol e praia, tem tudo. Então, a gente traz tudo, porque não dá para trazer uma coisa só”, explicou.

Bahia é destaque em Feira de Turismo - Foto: Laís Rocha | Setur-BA

O coordenador destacou ainda que a diversidade permite apresentar diferentes alternativas de viagem conforme o perfil e os interesses de cada visitante.

“A gente tem que colocar um cardápio de opções e, para cada pessoa que nos procura, ver o que se adequa melhor. O que a pessoa quer? O que podemos oferecer? Podemos oferecer quase tudo para o turista e para quem nos visita”, completou.

A participação no Festuris também reúne representantes do trade turístico baiano, incluindo hotéis e destinos, ampliando o contato com profissionais do mercado nacional e internacional.

*A repórter viajou a Gramado a convite da organização do Festuris.