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FESTURIS

Da cachaça ao casamento de luxo: Bahia apresenta diversidade turística em feira

Estado promove destinos cobiçados em uma das maiores feiras de turismo da América

Bianca Carneiro
Por
Casamento na praia na Bahia
Casamento na praia na Bahia - Foto: Divulgação

A diversidade de experiências turísticas da Bahia ganhou destaque na 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, realizada entre os dias 12 e 15 de novembro, no Rio Grande do Sul.

Com três estandes e diferentes estratégias de promoção, o estado apresenta atrativos que vão das praias paradisíacas ao turismo de aventura, passando pela gastronomia, cultura e pelo mercado de casamentos de luxo.

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Considerado um dos maiores eventos de negócios turísticos da América Latina, o Festuris reúne profissionais do setor, representantes de destinos nacionais e internacionais, operadoras, agentes de viagens e empresários.

A participação baiana busca ampliar a visibilidade do estado e apresentar a variedade de experiências disponíveis aos visitantes.

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Nos espaços dedicados à Bahia, o público encontra atrativos ligados à produção de cachaça, às paisagens e experiências da Chapada Diamantina e aos destinos de sol e praia, com destaque para Porto Seguro, Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva.

Outro segmento promovido é o de destination wedding, modalidade em que os casais escolhem um destino turístico para realizar a cerimônia de casamento. Nesse mercado, a Praia do Forte, no Litoral Norte, aparece entre as apostas para atrair celebrações de alto padrão.

Um dos estandes da Bahia na Festuris
Um dos estandes da Bahia na Festuris - Foto: Laís Rocha | Setur-BA

Em entrevista ao portal A TARDE, Luiz Castro, coordenador técnico da Diretoria de Promoção da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), destacou a importância da participação do estado no evento.

“A Festuris é uma das grandes feiras nacionais do turismo. Então, a Bahia, logicamente, pela importância do destino que é, não poderia deixar de estar. A Bahia é um estado do tamanho da França, um estado que tem o litoral que a gente tem, a quantidade de zonas turísticas, o número de praias e de segmentos. Eu costumo dizer que a Bahia tem turismo LGBT, turismo religioso, enoturismo, ecoturismo, pesca. A gente só não tem neve, o resto a gente tem”, afirmou.

Do chocolate ao turismo de luxo

Além dos destinos tradicionais, a Bahia utiliza a feira para apresentar segmentos que ampliam as possibilidades de experiências no estado. Entre eles estão o turismo gastronômico, o enoturismo e a Estrada do Chocolate, na Costa do Cacau, região sul da Bahia.

Segundo Luiz Castro, a estratégia é justamente evitar que a divulgação fique concentrada em um único tipo de atração, considerando a variedade de interesses dos turistas.

“A gente tem muita coisa, uma infinidade de segmentos. É muito plural. Temos casamentos de luxo, enoturismo, chocolate, a Estrada do Chocolate na região da Costa do Cacau. Imagina, baianos chegando a Gramado para distribuir chocolate! A gente tem história, cultura, sol e praia, tem tudo. Então, a gente traz tudo, porque não dá para trazer uma coisa só”, explicou.

Bahia é destaque em Feira de Turismo
Bahia é destaque em Feira de Turismo - Foto: Laís Rocha | Setur-BA

O coordenador destacou ainda que a diversidade permite apresentar diferentes alternativas de viagem conforme o perfil e os interesses de cada visitante.

“A gente tem que colocar um cardápio de opções e, para cada pessoa que nos procura, ver o que se adequa melhor. O que a pessoa quer? O que podemos oferecer? Podemos oferecer quase tudo para o turista e para quem nos visita”, completou.

A participação no Festuris também reúne representantes do trade turístico baiano, incluindo hotéis e destinos, ampliando o contato com profissionais do mercado nacional e internacional.

*A repórter viajou a Gramado a convite da organização do Festuris.

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