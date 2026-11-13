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FEIRA ITB AMÉRICAS

Bahia avança no México com estratégia para atrair turistas e fechar negócios

Com foco na conectividade aérea via Panamá e na força cultural do estado, delegação baiana realizou 38 reuniões com operadores internacionais

Redação
Por Redação
Ação de promoção do turismo baiano no mercado mexicano
Ação de promoção do turismo baiano no mercado mexicano - Foto: Divulgação SeturBA

A Bahia encerrou sua participação na primeira edição mexicana da Feira Internacional ITB Américas, realizada em Guadalajara, com saldo de 38 reuniões privadas de negócios voltadas à atração de visitantes estrangeiros. O evento, concluído nesta quinta-feira, 12, reuniu cerca de 300 expositores de mais de 60 países ao longo de três dias de debates sobre tendências, oportunidades e desafios no setor turístico global.

A promoção do destino baiano foi conduzida pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria com a Embratur. Durante o encontro, a comitiva apresentou as novas experiências turísticas do estado e apostou na facilidade logística proporcionada pelo voo direto entre a Cidade do Panamá e Salvador, operado pela Copa Airlines, que conecta a capital baiana a mais de 80 destinos nas Américas — incluindo o mercado mexicano.

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"O México é um mercado muito importante, que está em crescimento, e a Bahia brilhou. Fizemos 38 reuniões privadas com agentes de viagens e operadores do mercado local e de toda a região, profissionais interessados em fazer negócios em nosso estado e obter mais informações sobre o destino", comentou Pedro Gramacho, diretor de Promoção da Setur-BA.

Cultura baiana como diferencial competitivo

Além da conectividade aérea estratégica entre as Américas do Norte, Central e do Sul, a identidade cultural do estado foi apontada como o principal ativo de atração junto a agências de viagens, redes hoteleiras, companhias aéreas e fornecedores de tecnologia da Europa, África, Ásia e Oceania presentes na feira.

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Segundo o gerente de Negócios e Estratégias para o Mercado Internacional da Embratur, Alexandre Nakagawa, o interesse do público estrangeiro pelo Brasil passa diretamente pela experiência cultural oferecida pelos destinos baianos, consolidando o estado como vitrine prioritária na expansão do fluxo internacional.

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Bahia Embratur méxico Turismo

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