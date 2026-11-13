Bahia avança no México com estratégia para atrair turistas e fechar negócios

A Bahia encerrou sua participação na primeira edição mexicana da Feira Internacional ITB Américas, realizada em Guadalajara, com saldo de 38 reuniões privadas de negócios voltadas à atração de visitantes estrangeiros. O evento, concluído nesta quinta-feira, 12, reuniu cerca de 300 expositores de mais de 60 países ao longo de três dias de debates sobre tendências, oportunidades e desafios no setor turístico global.

A promoção do destino baiano foi conduzida pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em parceria com a Embratur. Durante o encontro, a comitiva apresentou as novas experiências turísticas do estado e apostou na facilidade logística proporcionada pelo voo direto entre a Cidade do Panamá e Salvador, operado pela Copa Airlines, que conecta a capital baiana a mais de 80 destinos nas Américas — incluindo o mercado mexicano.

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"O México é um mercado muito importante, que está em crescimento, e a Bahia brilhou. Fizemos 38 reuniões privadas com agentes de viagens e operadores do mercado local e de toda a região, profissionais interessados em fazer negócios em nosso estado e obter mais informações sobre o destino", comentou Pedro Gramacho, diretor de Promoção da Setur-BA.

Cultura baiana como diferencial competitivo

Além da conectividade aérea estratégica entre as Américas do Norte, Central e do Sul, a identidade cultural do estado foi apontada como o principal ativo de atração junto a agências de viagens, redes hoteleiras, companhias aéreas e fornecedores de tecnologia da Europa, África, Ásia e Oceania presentes na feira.

Segundo o gerente de Negócios e Estratégias para o Mercado Internacional da Embratur, Alexandre Nakagawa, o interesse do público estrangeiro pelo Brasil passa diretamente pela experiência cultural oferecida pelos destinos baianos, consolidando o estado como vitrine prioritária na expansão do fluxo internacional.