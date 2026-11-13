Salvador tem cruzeiros internacionais como aposta para baixa temporada

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Salvador tem apostado nos cruzeiros internacionais para o aquecimento do turismo e economia na baixa temporada. Um dos exemplos é o navio MSC Divina, que atracou pela primeira vez no Porto de Salvador, nesta quinta-feira, 12.

Com capacidade para 4,3 mil passageiros, a embarcação partiu de Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ao desembarcar, os passageiros tiveram receptivo especial, que contou com baianas típicas e a percussão do bloco afro Muzenza, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).

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O período movimenta uma cadeia de atividades que vai além da operação portuária. Comércio, bares e restaurantes, transporte, hotelaria, turismo e serviços estão entre os setores impactados positivamente pela circulação de passageiros e tripulantes nas cidades que integram as rotas.

Cruzeiros devem movimentar R$ 144 milhões na Bahia nesta temporada

A temporada atual de cruzeiros, que teve início em outubro e segue até abril, deve movimentar R$ 144 milhões na Bahia, conforme prevê a diretora de Planejamento Turístico da Setur-BA, Milena Neder.

“É gratificante ver o nosso porto escolhido como o primeiro a receber este navio. Nesta temporada, que segue até abril, vamos receber 180 mil cruzeiristas, em Salvador, Ilhéus, Itacaré e Abrolhos", detalhou.

Na última terça-feira, 10, o Porto do Malhado, em Ilhéus, na Costa do Cacau, recebeu o cruzeiro AIDAsol. O navio alemão tem capacidade para 2,5 mil passageiros.

A embarcação segue uma rota internacional que contemplou a Bahia, entre destinos de quatro continentes. Após o desembarque, com receptivo cultural afro-baiano, os cruzeiristas estrangeiros puderam conhecer a riqueza cultural, histórica e gastronômica do destino, fazendo passeios pelo Centro Histórico, fazendas de cacau e fábricas de chocolate.