TURISMO
Salvador tem cruzeiros internacionais como aposta para baixa temporada
Navio com 4,3 mil passageiros atracou pela primeira vez na capital baiana, nesta quinta
Salvador tem apostado nos cruzeiros internacionais para o aquecimento do turismo e economia na baixa temporada. Um dos exemplos é o navio MSC Divina, que atracou pela primeira vez no Porto de Salvador, nesta quinta-feira, 12.
Com capacidade para 4,3 mil passageiros, a embarcação partiu de Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Ao desembarcar, os passageiros tiveram receptivo especial, que contou com baianas típicas e a percussão do bloco afro Muzenza, promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).
O período movimenta uma cadeia de atividades que vai além da operação portuária. Comércio, bares e restaurantes, transporte, hotelaria, turismo e serviços estão entre os setores impactados positivamente pela circulação de passageiros e tripulantes nas cidades que integram as rotas.
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Cruzeiros devem movimentar R$ 144 milhões na Bahia nesta temporada
A temporada atual de cruzeiros, que teve início em outubro e segue até abril, deve movimentar R$ 144 milhões na Bahia, conforme prevê a diretora de Planejamento Turístico da Setur-BA, Milena Neder.
“É gratificante ver o nosso porto escolhido como o primeiro a receber este navio. Nesta temporada, que segue até abril, vamos receber 180 mil cruzeiristas, em Salvador, Ilhéus, Itacaré e Abrolhos", detalhou.
Na última terça-feira, 10, o Porto do Malhado, em Ilhéus, na Costa do Cacau, recebeu o cruzeiro AIDAsol. O navio alemão tem capacidade para 2,5 mil passageiros.
A embarcação segue uma rota internacional que contemplou a Bahia, entre destinos de quatro continentes. Após o desembarque, com receptivo cultural afro-baiano, os cruzeiristas estrangeiros puderam conhecer a riqueza cultural, histórica e gastronômica do destino, fazendo passeios pelo Centro Histórico, fazendas de cacau e fábricas de chocolate.