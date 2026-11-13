Aeroporto terá academia de R$ 15 milhões com 2 campos de futebol

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O Aeroporto de Vitória, no Espiríto Santo, está prestes a ganhar uma academia amplamente equipada. Com estrutura de clube, dois campos de futebol, quadra de tênis e piscinas aquecidas cobertas, o espaço receberá um investimento de R$ 15 milhões do Wellness Club.

Embora faça parte do entorno do aeroporto, a academia ficará dentro do Vix Village, novo complexo comercial da região, ocupando uma área de 6 mil metros quadrados. O espaço ainda terá um estacionamento com capacidade para cerca de 100 veículos.

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De acordo com os investidores, a proposta é reunir atividades esportivas, musculação e espaços de lazer no mesmo local, otimizando o tempo dos clientes da região, que é cercada por instituições de ensino, empresas e estabelecimentos comerciais.

Estrutura completa

A proposta do Wellness Club é oferecer um espaço com estrutura inspirada em academias-clube dos Estados Unidos. Dentre os principais diferenciais das academias comuns estão os campos de futebol e a quadra.

Ao todo, serão duas piscinas disponíveis para os alunos, sendo uma semiolímpica e outra infantil, com dimensões menores. Ambas serão aquecidas e poderão ser utilizadas para atividades de natação, hidroginástica e outras.

O espaço também contará com ambientes internos de convivência, para integração dos alunos e professores durante o dia a dia.

Quando começam as obras?

Embora não haja uma data exata, a previsão é de que as obras comecem no início de 2027. A empresa revelou que pretende utilizar estruturas leves e rápidas, a fim de reduzir ainda mais o tempo de construção do empreendimento.