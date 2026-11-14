Turismo indígena ganha força no Brasil e tem opções na Bahia; conheça roteiro

Muito além de uma oportunidade de conhecer paisagens naturais e tradições ancestrais, o turismo indígena tem se consolidado como uma alternativa de geração de renda, preservação cultural e fortalecimento da identidade dos povos originários.

A importância dessa atividade foi debatida nesta sexta-feira, 13, durante a 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul.

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O tema ganhou destaque no painel “Turismo Indígena: Território e Desenvolvimento através do Turismo de Base Comunitária”, realizado no Palco Diversidade.

O encontro reuniu representantes do povo Haliti-Paresí, do Mato Grosso, que apresentaram experiências desenvolvidas em suas comunidades e defenderam a participação direta dos indígenas em todas as etapas da atividade turística.

Uma das iniciativas apresentadas foi o projeto Menane Haliti, formado por cinco aldeias da Terra Indígena Pareci, na região de Tangará da Serra, no Mato Grosso.

A proposta reúne experiências de etnoturismo e ecoturismo, permitindo que visitantes conheçam aspectos da cultura, da história e do cotidiano das comunidades.

Durante o encontro, os representantes destacaram que o turismo de base comunitária permite que os próprios moradores organizem as atividades, atuem como guias, preparem alimentos e comercializem artesanato.

Dessa forma, os recursos gerados pela visitação podem contribuir diretamente para a economia das aldeias.

“É importante para nós estarmos aqui representando o nosso povo Haliti-Paresí, do estado de Mato Grosso, e mostrar a importância do etnoturismo nas aldeias indígenas para fortalecer a nossa cultura milenar e dar oportunidade para as comunidades se desenvolverem e terem sua própria renda", afirmou Werika Kezowe Okeozokero.

Ela ainda complementou:

"Cada um tem seu papel, cada um tem seu próprio protagonismo. Somos nós mesmos que cuidamos de tudo. Nós mesmos somos os cozinheiros, os artesãos, fazemos as comidas. Tudo, tudo, tudo. Somos guias, conduzimos as trilhas. No início, os visitantes eram mais nacionais, principalmente de São Paulo. Agora, temos visto também a chegada de turistas internacionais”.

Protagonismo e valorização cultural

Além da geração de renda, o turismo indígena também representa uma oportunidade de transmitir conhecimentos entre gerações e fortalecer o envolvimento dos jovens nas atividades desenvolvidas dentro dos territórios.

No Mato Grosso, a atividade começou com a mobilização de lideranças mais antigas, que posteriormente passaram a envolver os jovens na organização das experiências turísticas.

“Na verdade, muitas aldeias decidiram trabalhar com etnoturismo. Nossos pais, que são lideranças, correram atrás para desenvolver o nosso território. Foram as primeiras lideranças a fazer isso. Depois, nos escolheram como jovens lideranças para representá-los. Lá, temos oportunidades para que os jovens e os moradores desenvolvam o artesanato. Desde o início, fazemos capacitações de quem faz parte do turismo. Dividimos as atividades de cada pessoa”, explicou Werika.

Para os representantes indígenas, receber visitantes também é uma oportunidade de apresentar uma realidade que muitas vezes não é conhecida fora das aldeias. O objetivo, segundo eles, é permitir que os turistas compreendam os valores, os conhecimentos e os modos de vida preservados pelas comunidades.

“É bom estar aqui no Palco Diversidade para falar sobre etnoturismo. Essa é a tradução do que acabei de falar na minha língua aruak, que permanece viva até hoje. O objetivo não é só mostrar. O objetivo não é só o visitante ir lá tomar banho de rio. É mostrar como ainda somos fortes na nossa cultura. É mostrar para vocês os valores que temos, o que permanece vivo até hoje, a realidade de como vivemos”, destacou Simão Nezokemazokai, que iniciou falando em aruaque, sua língua-materna.

A experiência com visitantes também tem provocado mudanças na relação dos moradores mais jovens com as atividades desenvolvidas nas aldeias. Durante o debate, foi relatado que crianças e adolescentes passaram a demonstrar maior interesse em participar da recepção dos turistas.

“Minhas irmãs, meus irmãos não acreditavam. Eles não podiam participar, tinham vergonha. Hoje, quando não chega ninguém, minha filha pergunta: ‘Quando é que vai chegar uma pessoa para nós?’. Ela fica animada, quer mostrar tudo, principalmente nadar com os visitantes.”, contou Werika.

Representantes do povo Haliti-Paresí destacaramco mo o turismo fortalece a cultura e gera renda - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

O contato com pessoas de fora das comunidades também foi apontado como uma oportunidade de desconstruir ideias equivocadas sobre os povos indígenas, especialmente em relação às diferenças culturais e aos modos de vida preservados nos territórios.

“Teve uma mulher não indígena que perguntou: ‘Nossa, é tão diferente aqui, tudo é novo para mim, uma novidade, isso a gente não vê nos livros, a gente não aprende na escola’. Então, abrir as portas das nossas casas, das nossas aldeias, é uma forma de fortalecer e mostrar a vivência do povo Haliti-Paresí para o mundo”, acrescentou Simão.

Conexão com a Bahia

O potencial do etnoturismo em outras regiões brasileiras, incluindo a Bahia, também entrou no debate durante o Festuris. O estado baiano reúne comunidades indígenas em destinos turísticos consolidados, especialmente no extremo sul, onde a presença dos povos originários está diretamente ligada à história e à identidade cultural da região.

Questionados pelo portal A TARDE sobre o contato com experiências de turismo indígena desenvolvidas na Bahia e em outros estados, os representantes relataram trocas de experiências com integrantes de diferentes comunidades.

“Conhecemos várias pessoas, inclusive do Amazonas. Conversamos sobre como eles trabalham, como desenvolveram o turismo e como atendem os clientes. Também conhecemos pessoas de outras regiões. Sobre o pessoal da Bahia, eu já vi. É muito bacana. Acho muito bonita a cultura deles e foi muito bom conhecer pessoas de outros povos”, afirmou Werika.

Turismo com respeito às tradições

Outro ponto destacado durante o painel foi a necessidade de estabelecer regras para a visitação aos territórios indígenas. Além de conhecer tradições e participar das experiências culturais, os visitantes precisam respeitar as orientações definidas pelas próprias comunidades.

No caso do projeto Menane Haliti, as experiências incluem trilhas, banho de rio, rodas de histórias, atividades culturais e ensinamentos sobre a língua indígena. A visitação ocorre com anuência da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Ao ser questionada pelo portal A TARDE sobre comportamentos que os turistas devem evitar durante as visitas, Werika destacou a importância da preservação ambiental e do cumprimento das regras locais.

“Preservar, não trazer lixo. É proibido bebidas. Para que a gente tenha a anuência, existem regras. Então, essa é uma forma de preservar. Ali, mostramos apenas o que é de suma importância: roda de histórias, ensinamento da língua, que é a nossa língua, entre outras coisas”, explicou.

Conheça cinco aldeias com experiências de turismo indígena na Bahia

Na Bahia, comunidades do povo Pataxó também desenvolvem atividades que aproximam visitantes de sua história, cultura e tradições.

Concentradas principalmente no extremo sul do estado, essas experiências incluem caminhadas pela natureza, apresentações culturais e comercialização de artesanato. Confira cinco opções:

Aldeia Pataxó Nova Coroa, Santa Cruz Cabrália

Localizada na região da Praia de Coroa Vermelha, oferece experiências relacionadas à cultura Pataxó, com explicações sobre a história e os costumes do povo, pinturas corporais, manifestações culturais e comercialização de artesanato produzido pela comunidade.

Aldeia Pataxó Porto do Boi, Caraíva

Situada nas proximidades de Caraíva, proporciona aos visitantes contato com a cultura indígena por meio de narrativas sobre a história do povo Pataxó, gastronomia tradicional, pinturas corporais e atividades culturais. A comunidade também comercializa peças artesanais.

Reserva Pataxó Aldeia Velha, Arraial d’Ajuda

Em uma região de Mata Atlântica preservada, a comunidade oferece vivências culturais e experiências de contato com a natureza.

Entre as possibilidades descritas estão visitas durante o dia e hospedagem em estruturas preparadas para receber turistas.

Aldeia Pataxó Imbiriba, Trancoso

Próxima ao litoral de Trancoso, tem no artesanato uma das principais formas de interação com os visitantes.

A comunidade produz e comercializa peças confeccionadas com materiais naturais, incluindo o coco, valorizando conhecimentos tradicionais.

Aldeia Pataxó Pé do Monte, Monte Pascoal

Localizada aos pés do Monte Pascoal, oferece a possibilidade de caminhadas acompanhadas por guias indígenas.

Durante o percurso, os visitantes podem conhecer aspectos da história do povo Pataxó e aprender sobre a fauna, a flora e a relação da comunidade com o território.

As experiências, condições de acesso e regras de visitação devem ser confirmadas previamente com as comunidades responsáveis.

*A repórter viajou a Gramado a convite da organização do Festuris.