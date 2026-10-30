Violência contra povos indígenas: saiba onde e como denunciar

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Os povos indígenas, especialmente a comunidade Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, vêm enfrentando uma onda de ameaças e episódios de violência desde o segundo turno das eleições presidenciais. Com isso, o Governo Federal criou um novo canal para receber denúncias sobre casos de violência contra essa população.

Devido ao grande volume de mensagens recebidas que não estavam relacionadas à violência contra os povos indígenas, novos canais foram criados para o registro de denúncias. Veja como denunciar os episódios:

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Saiba como denunciar ataques contra povos indígenas

Para realiza denúncias sobre ataques contra os povos indígenas, deve-se recorrer ao seguintes meios:

Disque 100 - No canal específico para recebimento de denúncias sobre perseguição e violência política, disponível 24h, criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Ouvidoria do MPI - [email protected] | (61) 2020-1278 e (61) 2020-1480

Veja:

O que aconteceu com os povos indígenas?

Após o segundo turno de eleições, as comunidades indígenas vêm sofrendo inúmeros ataques e casos de violência. Recentemente, um servidor municipal foi afastado após sugerir envenenar a água da Aldeia Sassoró, motivando cobranças de esclarecimentos pelo MPF.

Já na aldeia Jaguapiré, no Mato Grosso do Sul, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) registrou incêndio na residência de uma rezadeira de 90 anos, além de relatos de intimidações e ameaças associadas ao contexto político.