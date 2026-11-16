O avanço do El Niño coloca a biodiversidade brasileira em alerta. Com a possibilidade de intensificar secas, incêndios florestais e enchentes, o fenômeno pode comprometer habitats naturais e ameaçar a sobrevivência de animais e plantas. Em meio a esse cenário, a Embratur anunciou uma iniciativa voltada à proteção de quatro espécies ameaçadas de extinção no país.

"A gente tem uma série de ações de ESG dentro da Embratur para poder, de fato, mitigar esse impacto. Então, ontem mesmo, a gente lançou um projeto de adoção de quatro espécies que estão em extinção no Brasil", destacou presidente Bruno Reis, em entrevista ao portal A TARDE, durante a 38ª edição do Festuris, Feira Internacional de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul,

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Segundo dados do Painel El Niño 2026–2027, citados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), há 95% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade muito forte entre outubro e dezembro de 2026, com possibilidade de persistir até o primeiro trimestre de 2027.

O monitoramento aponta tendência de chuvas acima da média no Sul do Brasil, enquanto o centro-norte pode enfrentar períodos mais secos e maior risco de incêndios florestais.

Bruno Reis, presidente da Embratur concedeu entrevista exclusiva ao portal A TARDE - Foto: Bianca Carneio | Ag. A TARDE

Como o El Niño ameaça a biodiversidade?

De acordo com o ICMBio, eventos climáticos extremos podem provocar a morte de animais e plantas, destruição de habitats, deslocamento de espécies e redução da disponibilidade de alimentos e abrigo.

As chuvas intensas também podem causar erosão e comprometer a qualidade da água. Já a estiagem prolongada favorece o ressecamento da vegetação, aumentando o risco de incêndios florestais.

Embratur aposta na biodiversidade brasileira

O representante da Embratur destacou, ainda, que a agência tem ampliado sua participação em discussões internacionais sobre os desafios climáticos e desenvolvido projetos voltados à preservação ambiental.

"A gente participa de diversos conselhos para falar sobre a questão do clima, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Agora está acontecendo inclusive a COP, com uma série de discussões sobre como estamos entendendo esse desafio para o enfrentamento", afirmou.

Segundo ele, a estratégia vai além da preservação ambiental e também busca fortalecer a imagem do país no mercado internacional de turismo. "A gente também entende que participar dessas iniciativas de transição energética e de reposicionar o Brasil como essa meca da biodiversidade também vai nos ajudar a posicionar o Brasil no exterior", acrescentou.

A iniciativa não foi apresentada como uma resposta específica ao El Niño, mas integra uma agenda mais ampla de sustentabilidade e valorização do patrimônio natural brasileiro.

Preservação pode reduzir impactos do fenômeno

O ICMBio destaca que a conservação de florestas, manguezais e áreas úmidas é fundamental para diminuir os danos provocados por eventos climáticos extremos.

Esses ambientes ajudam a absorver a água das chuvas, reduzindo os riscos de inundações e erosão, além de contribuir para a proteção dos habitats naturais.

"As áreas naturais e as UCs funcionam como esponjas, retendo a água das chuvas e facilitando a infiltração da água no solo", explica Cecília Cronemberger, coordenadora-geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio.

O instituto reforça ainda que o acompanhamento das condições climáticas e o monitoramento das espécies são essenciais para identificar áreas vulneráveis e orientar medidas de prevenção.

El Niño pode continuar até 2027

O El Niño é um fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, capaz de alterar os padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do planeta.

Embora não seja a mesma coisa que o aquecimento global, seus efeitos podem interagir com as mudanças climáticas, ampliando a preocupação com os impactos ambientais.

A possibilidade de persistência do fenômeno até o primeiro trimestre de 2027 reforça a importância das ações de monitoramento e conservação da biodiversidade brasileira.