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Uma bebê de apenas um ano e dois meses morreu após ser atacada por um cachorro da raça rottweiler, neste domingo, 15, no município de Echaporã, no interior de São Paulo. A vítima, identificada como Helena Alves Diniz, estava no quintal da residência da avó paterna quando ocorreu o ataque.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o pai da menina também estava no local e tentou conter o animal, mas não conseguiu evitar que a filha fosse ferida.

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A criança chegou a ser levada ao pronto atendimento da cidade, porém já estava sem sinais vitais. A morte foi confirmada pela equipe médica da unidade.

Polícia investiga circunstâncias do ataque

Após a ocorrência, a polícia realizou uma perícia na residência onde a bebê foi atacada. O corpo da criança também passou por exame necroscópico para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita, com indicação de morte acidental, no Plantão da Delegacia Seccional de Marília. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Echaporã.

A Prefeitura de Echaporã divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte de Helena e prestando solidariedade aos familiares.