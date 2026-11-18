A rede hoteleira Iberostar Hotels & Resorts completa 20 anos de operação na Bahia em 2026 e já prepara novidades para o próximo ano. Durante a Festuris 2026, realizada em Gramado (RS), a companhia apresentouatualizações de seu portfólio, anunciou a quarta edição de uma premiação voltada a agentes de viagem e detalhou investimentos em empreendimentos no Brasil e no exterior.

Entre os destaques está o Star Agents Awards Brasil 2027, que será realizado entre 1º e 4 de abril, na Riviera Maya, no México. A empresa também aproveitou o encontro do setor de turismo para reforçar parcerias comerciais e divulgar a programação de fim de ano em seus destinos brasileiros.

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Iberostar comemora 20 anos de operação na Bahia

A trajetória da Iberostar no estado começou em 2006, com a inauguração do Iberostar Waves Bahia, primeiro empreendimento da rede no litoral nordestino. Para marcar as duas décadas, a companhia preparou uma programação cultural no Complexo Praia do Forte.

Uma das atrações será a apresentação do coletivo feminino Sambaiana, marcada para 14 de novembro. As comemorações também incluem a programação de Réveillon 2027, que reunirá hóspedes dos dois hotéis do complexo.

A agenda começa em 30 de dezembro, com show do cantor Jau. Na noite da virada, em 31 de dezembro, a banda Filhos de Jorge será responsável pela apresentação musical. A programação terá ainda ceia temática e atividades culturais.

Na região amazônica, o cruzeiro Grand Amazon Expedition também contará com atrações especiais para o período de festas. A experiência prevê ceia e música ao vivo no Natal, além de atividades como o Sunset Amazônico, jantar de gala e ritual de oferendas a Yemanjá, com vista para Manaus.

Premiação para agentes de viagem será no México



A participação na Festuris também foi marcada pelo anúncio da quarta edição do Star Agents Awards Brasil. A iniciativa faz parte do programa de fidelidade Star Agents, criado para fortalecer o relacionamento com os agentes de viagem e reconhecer os profissionais que se destacam na comercialização dos empreendimentos da rede.

O encontro será realizado de 1º a 4 de abril de 2027, nos resorts Iberostar Waves Tucán e Iberostar Waves Quetzal, em Playa del Carmen, na Riviera Maya.

A premiação reunirá profissionais de diferentes regiões do Brasil. Os participantes serão recebidos nos dois empreendimentos, que passam por um processo de renovação, com melhorias nas acomodações e nas áreas de lazer.

Resorts recebem reformas no México, Jamaica e Brasil

Além das novidades para o mercado brasileiro, a Iberostar apresentou atualizações sobre os projetos de modernização de sua rede hoteleira.

No México, os resorts Iberostar Waves Tucán e Iberostar Waves Quetzal têm reabertura prevista para 1º de dezembro de 2026. A reforma contempla 700 suítes e inclui novas categorias de hospedagem, como Family Suites e Swim-up Rooms.

As intervenções também abrangem a piscina principal, o solário, o spa e os restaurantes temáticos. Os hotéis receberão ainda uma nova unidade do Star Café.

Na Jamaica, o JOIA Rose Hall by Iberostar deverá concluir sua renovação integral em dezembro de 2026. O projeto inclui melhorias nas 295 suítes e nas áreas comuns, além de atualizações nos serviços gastronômicos e na experiência de hospedagem de luxo all inclusive.

No Brasil, o Complexo Praia do Forte segue recebendo melhorias estruturais. Entre as novidades estão as suítes Swim Up, com acesso direto à piscina, as acomodações Terrace Relax, com banheiras privativas nas varandas, e as suítes Corner, além de unidades destinadas a famílias.

O Iberostar Selection Praia do Forte também ganhou uma nova sorveteria, ampliando as opções gastronômicas oferecidas aos hóspedes.

Rede amplia presença na Europa e na África

A estratégia de expansão internacional inclui novos empreendimentos em diferentes regiões. Na Europa, a Iberostar destacou o Iberostar Selection Montenegro, resort cinco estrelas inaugurado durante o verão europeu de 2026.

Localizado à beira-mar, na Riviera de Bar, o hotel conta com marina privativa e spa de 3.700 metros quadrados.

Já na África, a novidade é o Iberostar Selection Zanzibar, inaugurado em 1º de novembro de 2026, na praia de Muyuni, na Tanzânia. O empreendimento marca a entrada da companhia no mercado da África Oriental.

Conheça a rede Iberostar

Com quase 70 anos de atuação no setor de turismo, o Grupo Iberostar é uma empresa espanhola de controle familiar. Sua divisão hoteleira reúne mais de 80 hotéis de quatro e cinco estrelas, distribuídos por 13 países, com aproximadamente 26,8 mil quartos.

A companhia recebe cerca de 2,5 milhões de clientes por ano e organiza seu portfólio de resorts à beira-mar em três categorias: Iberostar Waves, voltada principalmente a famílias e casais; Iberostar Selection, com experiências premium; e JOIA by Iberostar, direcionada ao segmento de luxo.

A sustentabilidade também integra a estratégia da empresa por meio do movimento Wave of Change, que reúne iniciativas ambientais, sociais e de governança. A proposta tem como foco o turismo responsável e a preservação dos destinos onde a rede mantém operações.