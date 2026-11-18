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A LATAM prepara uma nova aposta para disputar o mercado de voos internacionais de longa distância. A companhia terá mais de dez aeronaves Airbus A321XLR equipadas com suítes privativas na classe executiva, com portas individuais, camas reclináveis e telas de alta definição. As primeiras entregas estão previstas para março de 2027.

Com capacidade para 174 passageiros, os novos aviões terão uma configuração voltada a diferentes perfis de viajantes, combinando privacidade na classe executiva e assentos com espaço adicional na econômica. A estratégia também permitirá à empresa explorar trajetos internacionais mais longos sem depender de aeronaves de grande porte.

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O investimento acontece enquanto o grupo LATAM projeta alcançar uma receita de até US$ 17,8 bilhões em 2026. Entre janeiro e setembro, a companhia registrou US$ 12,9 bilhões em receita operacional, crescimento de 22,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Como serão os aviões da LATAM com suítes privativas

Os Airbus A321XLR terão 12 suítes na classe executiva, 36 assentos na econômica com espaço adicional e outros 126 lugares convencionais.

Na cabine premium, os passageiros terão suítes individuais com portas, acesso direto ao corredor e poltronas que se transformam em camas totalmente reclináveis. A estrutura também contará com telas OLED 4K de 19 polegadas, carregamento sem fio e tomadas.

A primeira fileira terá ainda mais espaço, telas de 22 polegadas, armário privativo e compartimento para bagagem de mão dentro da própria suíte.

"Essa nova aeronave também nos permitirá ampliar as opções de viagem, fortalecer nossa rede e oferecer uma experiência cada vez mais consistente aos nossos passageiros", afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Experiência e Clientes do Grupo LATAM Airlines.

Na classe econômica, os passageiros também terão novidades. As 36 poltronas posicionadas logo atrás da executiva oferecerão mais espaço para as pernas, maior reclinação e apoio para os pés.

Todos os assentos dessa categoria terão telas individuais de 13 polegadas, conexão Bluetooth para fones de ouvido e entrada USB-C. A aeronave também contará com Wi-Fi, com acesso gratuito a serviços de navegação e mensagens para clientes LATAM Pass, conforme a categoria.

Por que a companhia aposta em aviões menores para voos longos?



A escolha do A321XLR está relacionada à possibilidade de ampliar as operações internacionais sem precisar utilizar aeronaves maiores, com dois corredores.

O modelo tem autonomia de até 8.700 quilômetros, o equivalente a aproximadamente 11 horas de voo, segundo a fabricante Airbus. Com isso, a LATAM poderá avaliar trajetos de longa distância que não tenham demanda suficiente para justificar a operação de aviões de maior capacidade.

Na prática, a aeronave permite trabalhar com uma quantidade menor de assentos por voo, reduzindo a necessidade de preencher tantos lugares para viabilizar determinadas rotas.

A Airbus também aponta que o modelo pode apresentar consumo de combustível por assento até 30% menor em comparação com aeronaves concorrentes de gerações anteriores.

LATAM projeta receita de US$ 17,8 bilhões em 2026

A expansão da frota acompanha o crescimento das receitas do grupo, especialmente no segmento de passageiros premium.

No terceiro trimestre de 2026, a receita operacional da LATAM alcançou US$ 4,567 bilhões, alta de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já as receitas premium avançaram 23%.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora chegou a US$ 441 milhões, crescimento de 16,3%.

Apesar dos resultados positivos, o balanço também apontou pressão sobre os custos operacionais. As despesas com combustível aumentaram 60,9% no trimestre, enquanto o Ebitda ajustado recuou 4,7%, para US$ 1,095 bilhão. A margem do indicador passou de 29,8% para 24%.

A previsão de receita para 2026, portanto, antecede a chegada das novas aeronaves. Com as entregas programadas a partir de março de 2027, a companhia prepara uma nova etapa de expansão internacional, apostando na combinação entre maior alcance, diferentes categorias de assentos e conforto para passageiros de longa distância.